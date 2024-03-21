大埔超級城加碼復活節宣傳費用 料人流及生意增最多15%｜商場動態

大埔超級城將以《春日秘密花園》為主題活動，預計復活節推廣期(3月29日至4月7日)人流及生意較去年升10%至15%。

復活節假期將至，新鴻基地產(016)代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，旗下大埔超級城將以《春日秘密花園》為主題活動，並加強推廣力度，宣傳費用按年增加約10%。正值早春換季時節，他預期服裝、運動用品、金飾和影音產品將率先受惠，預計商場於復活節推廣期(3月29日至4月7日)的人流及生意較去年升10%至15%；商場今日更邀請懷孕約5個多月的連詩雅(Shiga)出席是日活動。

蘇蔭彪指，商場租戶優化工程已於今年初已展開，預期今年第四季完工。屆時大埔超級城，將擁有四成新界東北區首店、七成區內限定店。商場亦緊貼顧客需求，重新調教租戶組合，引入大型戶外運動專門店、𠖥物咖啡館等的新生活元素租戶，打造新界東北最大的健康、運動及休閒生活娛樂區。此外，大埔超級城車場，更新設快速電動車充電器，成功吸引區外高消費駕車客群。他續指，大埔超級城的新租、續租個案表現理想，預期整體租務樂觀，出租率保持100%，料首季人流及生意額會持續向好。