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地產
2023-11-29 17:09:16

大埔超級城擲650萬打造《閃耀聖誕HappyLand》 料人流及生意按年增逾兩成｜商場動態

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大埔超級城擲650萬打造《閃耀聖誕HappyLand》 料人流及生意按年增逾兩成｜商場動態

大埔超級城邀請國際著名插畫家Mila Marquis設計面積達1,500方呎的《閃耀聖誕HappyLand》。

為迎接聖誕黃金消費檔期，新鴻基地產(016)旗下大埔超級城邀請國際著名插畫家Mila Marquis設計面積達1,500方呎的《閃耀聖誕HappyLand》。新地代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪表示，商場聖誕活動推廣費達650萬創新高，按年升約15%，當中創意科技娛樂及教育元素佔約100萬元；預期今年疫後首個聖誕節，節日氣氛特別濃厚，零售氣氛熾熱，加上商場做推廣宣傳，市民將增加節日聚會，預期聖誕持續向好，人流及生意按年增長逾兩成；而商場今日邀請到藝人陳嘉慧(Erica)現身出席活動。

此外，大埔超級城還推出精彩禮遇包括《開心聖誕二重賞》送高達700元電子優惠券、《冬日消費大抽獎》頭獎送出價值20萬最新電動房車、《冬日感謝月》 顧客可以低至1元或一折換購最新iPhone 15 ProBruno迷你電煮鍋、Apple HomePod mini 無線音箱等產品。大埔超級城更會舉辦一系列精彩活動包括《聖誕創意狂想工作坊》、《聖誕美食市集》、聖誕老人巡遊、聖誕報佳音與及除夕倒數等活動。

大埔超級城擲650萬打造《閃耀聖誕HappyLand》 料人流及生意按年增逾兩成｜商場動態 大埔超級城擲650萬打造《閃耀聖誕HappyLand》 料人流及生意按年增逾兩成｜商場動態 大埔超級城擲650萬打造《閃耀聖誕HappyLand》 料人流及生意按年增逾兩成｜商場動態

蘇蔭彪指，近日消息指彩虹邨重建在即，商場立刻捕捉極具特色的彩虹外𤖠元素，於戶外和室內樓梯打造3條七色彩虹，藉著彩虹象徵歡樂和希望，為社區鄰里帶來喜悅。由於廣受歡迎，「彩虹再現」的打卡位將會陸續增加至逾10個。

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今年首3季生意額按年升逾一成 已超越疫情前水平

大埔超級城租務方面，蘇蔭彪稱，在今年首3季表現理想，生意額按年升逾一成，已超越疫情前水平。當中珠寶首飾及鐘錶生意按年增兩成；化妝護理生意按年上揚一成半；中式酒樓生意按年漲六成；而今年新租及續租租戶逾100個品牌，當中引入逾20個新品牌。至於現時租戶租合有約三成為新界東北區首店，約六成為區內唯一分店，吸引區外客群，現時有約兩成來自上水及粉嶺，有約一成來自馬鞍山。

商舖數量將增至近200

他續稱，商場於2024年首季重整租戶組合，商舖數量將增加至接近200間，較現時增長約一成。另外，今年多層停車場花費近500萬元加設快速電動車充電器，擴大客源至駕駛電動車的消費客群。

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大埔超級城今日邀請藝人陳嘉慧(Erica)(左)現身出席活動，圖右為新地代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪。

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