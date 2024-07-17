大埔超級城斥600萬作暑期推廣費 按年增加一成｜商場動態

為近接巴黎奧運，本港商場積極推出活動吸引人流刺激消費。新鴻基地產(016)旗下大埔超級城特意聯乘設計界人氣組合Chocotoy，在今個暑假於逾1,500方呎舞台設計出《夏日滑板技藝場》，設計靈感來自極受年輕人歡迎並升格成為體壇賽事的滑板運動，場內有三大打卡熱點，包括「勝利大巡遊」、「四色彩雲拱門」及「Hip Hop滑板擂台」。新地代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪表示，今年暑假推廣費按年升10%，至約600萬元，當中創意科技娛樂及教育元素佔約100萬元；大埔超級城更邀請近年長駐內地的李彩華(Rain)出席活動。

蘇蔭彪指，大埔超級城位於民生區地段，區內居民對本區消費就有剛性需求，今年4月及5月份的營業額持平。商場早已積極部署引入新元素，當中有三大元素，包括增加店舖數目，已重新規劃逾10萬方呎樓面面積，分間出逾20間商舖，總商舖數目逾200間，進一步鞏固大埔超級城為新界東北區擁有最多品牌的單一體商場地位。此外，為增強商場獨特性，大埔超級城積極引入超過30個全新品牌，做到月月有新鋪。租戶組合內新界東北區首店由以往三成提升至四成，區內唯一分店更進一步高達七成。另外，港人喜愛日本文化，多年來商場成功引進多個人氣日系品牌，現時大埔超級城共有近30個日系品牌，合共佔商場面積達13萬方呎，比例逾兩成。