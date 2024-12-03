大埔超級城斥700萬作聖誕推廣費創新高 料人流及營業額增一成｜商場動態

為迎接普天同慶的聖誕節，新鴻基地產(016)旗下大埔超級城預備連串精彩節目，今年呈獻由韓國知名設計團隊Circus Boy Band精心打造的《聖誕奇幻馬戲團》，在1,500方呎的場地上營造出馬戲團的夢幻場景。新地代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪表示，大埔超級城《聖誕奇幻馬戲團》推廣費達700萬元創新高，較去年升約15%，當中創意娛樂及教育元素佔100萬元。展望商場於聖誕檔期(今年12月5日至明年1月1日)人流及營業額有約一成增長；無綫小花何依婷今日(3日)更現身出席活動。

蘇蔭彪指，大埔超級城準備多項聖誕新年節目和消費禮遇，包括《冬日消費大抽獎》頭獎送出價值20萬元最新電動房車、《開心聖誕夜》、《聖誕美食市集》、《冬日聖誕二重賞》送高達700元電子優惠券、《冬日感謝月》顧客可低至1元或一折換購最新iPhone 16 Pro、Dyson造型器及最新航拍機。另會舉辦一系列精彩活動包括《聖誕創意狂想工作坊》、《聖誕美食市集》、聖誕老人巡遊、聖誕仙子派發糖果、聖誕報佳音與及除夕倒數活動，以及《SuperRun愛童心慈善跑》。聖誕節期間，還有聖誕老人在馬戲團迎接前來參觀的客人，與大家selfie留下珍貴回憶。

第三季生意額錄雙位數字增長 至於大埔超級城租務表現方面，蘇蔭彪稱，今年第三季表現理想，生意額按年有雙位數字增長，當中首3位升幅行業為電子及影音產品，生意按年升約15%，坪效達3,000元；緊隨為特色餐飲，生意按年升兩成，坪效達1,500元；時尚生活用品生意按年升一成，坪效達1,000元，主要受惠於區內富蝶邨新居入伙。 他續稱，總結大埔超級城2024年新租及續租租戶逾100個品牌，涉及面積約31萬方呎，佔整體商戶五成；當中引入逾30個新品牌，以人氣特色餐飲、日系休閒生活娛樂及運動用品三大主題。現時大埔超級城總商舖數目逾200間，租戶組合內新界東北區首店由以往三成提升至四成。

蘇蔭彪認為，香港聖誕節日氣氛濃厚，加上中央政府剛宣布恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，預期吸引更多內地旅客訪港過聖誕，且也有不少港人留港消費，配合商場的推廣；而區內人口增長及減息周期開始，將持續利好大埔超級城發展。