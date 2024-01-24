大埔超級城新春推廣費增10% 人流及生意額看升兩成｜商場動態

農曆新年黃金檔期將至，商場積極加強推廣吸引人流及增加生意。新鴻基地產(016)旗下大埔超級城推出《鯉躍龍門賀新年》大型推廣，新地代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，是次新春推廣費較去年升約一成，達到七位數，預期大埔超級城農曆新年推廣期(1月25日至2月25日)人流及生意按年升逾兩成；而商場今日邀請胡定欣(Nancy)出席活動。
四成租戶將延長營業時間
蘇蔭彪指，大埔超級城以喜氣錦鯉為主題，於佔地逾1,500方呎的場地設計大型農曆新年裝飾，另包羅五大禮遇有《1元廚神到會送團年飯》、《新春星級二重賞》、《快搶7折美食券及半價年糕》、《跨區消費賞》及《龍win當頭掛飾利是封》換領等一系列消費禮遇帶旺消費，還有不同主題、好玩互動的工作坊、年三十和元宵慶祝活動與及新春年宵市集；亦會進一步連繫社區，與大埔藝術中心星願夜市及林村許願節合作，在新年黃金檔期及中西方情人節共同推廣，借力打力倍大協同效應，帶動夜經濟。
展望今年農曆新年市況，蘇蔭彪指大埔超級城的生意將持續暢旺，餐飲、蔘茸海味及保健產品、時裝行業將率先受惠，商戶普遍對零售市道感到樂觀，農曆新年期間，配合推動夜經濟，大埔超級城有逾四成租戶將會在延長營業時間。
2023年商場生意額按年升逾一成
大埔超級城整體租務方面，蘇蔭彪稱，在2023年全年表現理想，生意額按年升逾一成。當中首3位升幅行業分別為珠寶首飾及鐘錶，按年升約三成，主要受惠於金價創新高，帶旺首飾生意；其次為時裝，升幅約兩成；以及化妝品和個人護理，期內增幅約一成半。總結2023年新租及續租租戶逾100個品牌，涉及面積20萬方呎，佔整體商戶約四成；當中引入逾20個新品牌，做到「月月有新舖」。現時租戶組合有約三成為新界東北區首店，約六成為區內唯一分店。
松本清首季進駐 新界東北區首間
蘇蔭彪續稱，大埔超級城於2024年將進行分階段優化租戶組合，重組首階段將於今年首季完成，將率先引入重量級商戶，其中包括約8,500方呎新界東北區首間日本藥妝店松本清，以及約4,600方呎大型運動品牌Nike。至於第二階段優化租戶組合，預計會在今年第三季完成，完成後有望把商舖數量增加至逾200間，成為新界東北區最多品牌的商場。
對於北上消費潮，蘇蔭彪認為是個大趨勢，不過港人去年已積極北上消費，預計今年將回流本港消費，今年的零售市況會較去年好。