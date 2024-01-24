大埔超級城新春推廣費增10% 人流及生意額看升兩成｜商場動態

農曆新年黃金檔期將至，商場積極加強推廣吸引人流及增加生意。新鴻基地產(016)旗下大埔超級城推出《鯉躍龍門賀新年》大型推廣，新地代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，是次新春推廣費較去年升約一成，達到七位數，預期大埔超級城農曆新年推廣期(1月25日至2月25日)人流及生意按年升逾兩成；而商場今日邀請胡定欣(Nancy)出席活動。

四成租戶將延長營業時間

蘇蔭彪指，大埔超級城以喜氣錦鯉為主題，於佔地逾1,500方呎的場地設計大型農曆新年裝飾，另包羅五大禮遇有《1元廚神到會送團年飯》、《新春星級二重賞》、《快搶7折美食券及半價年糕》、《跨區消費賞》及《龍win當頭掛飾利是封》換領等一系列消費禮遇帶旺消費，還有不同主題、好玩互動的工作坊、年三十和元宵慶祝活動與及新春年宵市集；亦會進一步連繫社區，與大埔藝術中心星願夜市及林村許願節合作，在新年黃金檔期及中西方情人節共同推廣，借力打力倍大協同效應，帶動夜經濟。