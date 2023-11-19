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地產
2023-11-19 12:00:00

大埔逸瓏灣三房銀主盤 沙田第一城一房 各蝕逾百萬沽｜二手蝕讓

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大埔逸瓏灣套三房銀主盤，獲外區客以1,318萬元承接，原業主持貨9年，帳蝕約107萬。

大埔逸瓏灣套三房銀主盤，獲外區客以1,318萬元承接，原業主持貨9年，帳蝕約107萬。

逸瓏灣三房9年跌價107

近日整體交投氣氛略為轉好，部分買家入市信心增強，惟蝕讓個案持續。中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，分行新近錄得大埔白石角逸瓏本月首宗成交，單位為2期高座10座中層B室，實用面積1,080方呎，屬套三房連儲物房及工人套房間隔，以銀主盤形式放盤，原先開價約1,700萬元，其後減至1,420萬元，最終以1,318萬元成交，實用平均呎價12,204元。據悉，新買家為換樓客，本居於外區，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自住。原業主則於2014年以1,425萬元購入上址，持貨9年，是次轉手帳面蝕讓約107萬元離場，單位期內貶值約7.5%

藍籌屋苑沙田第一城高層一房戶，樓價在3年間蒸發110萬元，跌幅達兩成。

藍籌屋苑沙田第一城高層一房戶，樓價在3年間蒸發110萬元，跌幅達兩成。

沙田第一城一房 3年樓價跌兩成

藍籌屋苑沙田第一城錄一房戶勁蝕逾百萬元成交個案。世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，該行近日促成沙田第一城47座高層D室易手，單位實用面積304方呎，屬一房一廳間隔，座向西北，外望內園景。單位放盤一星期，原本開價565萬元，近日累減127萬元，減幅約22%，以438萬元成交，實用平均呎價14,408元。據了解，原業主於20207月以548萬元購入上址，持貨3年至今沽售，帳面虧蝕110萬元離場，單位期內跌約20%

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