大埔逸瓏灣三房銀主盤 沙田第一城一房 各蝕逾百萬沽｜二手蝕讓

逸瓏灣三房 9 年跌價 107 萬

近日整體交投氣氛略為轉好，部分買家入市信心增強，惟蝕讓個案持續。中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，分行新近錄得大埔白石角逸瓏本月首宗成交，單位為2期高座10座中層B室，實用面積1,080方呎，屬套三房連儲物房及工人套房間隔，以銀主盤形式放盤，原先開價約1,700萬元，其後減至1,420萬元，最終以1,318萬元成交，實用平均呎價12,204元。據悉，新買家為換樓客，本居於外區，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自住。原業主則於2014年以1,425萬元購入上址，持貨9年，是次轉手帳面蝕讓約107萬元離場，單位期內貶值約7.5%。