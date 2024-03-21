大埔白石角逸瓏灣錄特色戶蝕讓成交。中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，撤辣後買家加快入市，逸瓏灣2期最新錄高座9座低層連花園戶易手，單位實用面積619方呎，採兩房連儲物房間隔，叫價約1,000萬元，日前議價後以928萬元沽出，實用平均呎價約14,992元。據了解，新買家為用家，鍾情屋苑居住環境舒適，單位間隔亦合用，故入市單位自用。原業主則於2020年以940萬元購入上址，持貨4年，是次轉手帳面輕微蝕讓約12萬元，期內貶值約1.3%，惟若計及使費，料實際損手約60萬元離場。
即睇大埔逸瓏灣放盤(HOUSE730)
大埔逸瓏灣兩房連花園928萬賣出 4年微蝕12萬｜二手蝕讓
大埔白石角逸瓏灣錄特色戶蝕讓成交。中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，撤辣後買家加快入市，逸瓏灣2期最新錄高座9座低層連花園戶易手，單位實用面積619方呎，採兩房連儲物房間隔，叫價約1,000萬元，日前議價後以928萬元沽出，實用平均呎價約14,992元。據了解，新買家為用家，鍾情屋苑居住環境舒適，單位間隔亦合用，故入市單位自用。原業主則於2020年以940萬元購入上址，持貨4年，是次轉手帳面輕微蝕讓約12萬元，期內貶值約1.3%，惟若計及使費，料實際損手約60萬元離場。