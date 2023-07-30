大埔lulu董嘉儀500呎屋企首曝光！一物品擺錯位令網民留言善意提醒｜多圖

有「大埔Lulu」之稱的董嘉儀早前在個人Youtube頻道上載「Lulu 睇樓」，而所睇的單位就是她自己的屋企，並標明是「首度公開」。

作為網絡女神的「大埔Lulu」，不時都在社交媒體分享自己靚相，大多是做運動、瑜珈有關，另於Youtube拍攝不少睇樓、煮食、做瑜珈影片。在2020年及2022年亦分別參演ViuTV劇集《暖男爸爸》及《IT狗》。

Lulu住天水圍約6年 感出入唔方便

大家經常叫董嘉儀做「大埔Lulu」，究竟是不是住大埔？答案不是，因為標題列明「天水圍｜天水圍市中心」，Lulu表示自己在這個單位已住了6、7年，目前租金介乎1.2萬至1.3萬元。不過平時工作出入都要一小時以上，其實都「唔方便」，直言有考慮搬出市區。

Lulu所住單位實用面積502方呎，兩房間隔。客飯廳長形設計，放置一個20公格的櫃，擺放各式各樣物品，包括最近她喜愛的頌缽。飯廳設有一張長型飯枱，邀請很多朋友來臨吃飯，她分享有一次在新冠肺炎(COVID)期間，在家搞了一個「12人omakase」。客廳就擺放一張沙發及小茶兀，平時自己一個人喜歡一邊看電視一邊吃飯，平時亦會坐在這裡化妝。