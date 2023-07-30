大埔lulu董嘉儀500呎屋企首曝光！一物品擺錯位令網民留言善意提醒｜多圖

有「大埔Lulu」之稱的董嘉儀早前在個人Youtube頻道上載「Lulu 睇樓」，而所睇的單位就是她自己的屋企，並標明是「首度公開」。
作為網絡女神的「大埔Lulu」，不時都在社交媒體分享自己靚相，大多是做運動、瑜珈有關，另於Youtube拍攝不少睇樓、煮食、做瑜珈影片。在2020年及2022年亦分別參演ViuTV劇集《暖男爸爸》及《IT狗》。
Lulu住天水圍約6年 感出入唔方便
大家經常叫董嘉儀做「大埔Lulu」，究竟是不是住大埔？答案不是，因為標題列明「天水圍｜天水圍市中心」，Lulu表示自己在這個單位已住了6、7年，目前租金介乎1.2萬至1.3萬元。不過平時工作出入都要一小時以上，其實都「唔方便」，直言有考慮搬出市區。
Lulu所住單位實用面積502方呎，兩房間隔。客飯廳長形設計，放置一個20公格的櫃，擺放各式各樣物品，包括最近她喜愛的頌缽。飯廳設有一張長型飯枱，邀請很多朋友來臨吃飯，她分享有一次在新冠肺炎(COVID)期間，在家搞了一個「12人omakase」。客廳就擺放一張沙發及小茶兀，平時自己一個人喜歡一邊看電視一邊吃飯，平時亦會坐在這裡化妝。
Wi-fi上網器放廚房 用微波爐就上不到網
至於屬於她的「小天地」廚房，屬梗廚設計，附U形工作枱面及廚櫃，工作及儲物空間充裕，可明火煮食。不過，家中的Wi-fi上網器竟放在廚房，令她自己分享在使用焗爐、微波爐的時候，外面就上不到網。網民就留言善意提醒她無線路由器的放置很重要，並解釋上不到網的原因，建議她將Router要遠離微波爐，放置在客廳；另分享她在廚房曾經歷的事情。
浴室方面，屬「黑廁」設計，即不設窗戶，Lulu坦言是不喜歡，感覺空氣不流通。設有浴缸，造了一個層架，擺放卸妝、護理頭髮等用品。浴室旁邊，她設置一個自己跑步的心路歷程，由10公里到半馬拉松，再到出國跑步的號碼牌。
睡房方面，由於Lulu只有一個人居住，所以將其中一間睡房變成衣帽間，備有一個雙門衣櫃，另一邊為擺放手袋和鞋的櫃，其他亦擺放自己的畫作、絲巾等。至於她的閨房，則放置一個開放式衣架，放一些運動、日常會穿的衣服，擺放有一張雙人大床，但張床相對較高，令她起床落地要好小心，為何張床會墊得較高，她笑說是因為曾睇網上風水就指「床要幾高、要有床板就有靠山」。
單位景觀方面，由於為高層單位，外望極開揚景觀，平時喜歡自己拿張椅子，在露台坐著喝咖啡，「睇吓書，幾咁chill」。不過單位西斜，所以每當下午都會拉窗簾。靠著呢個景觀，有部分同一座的鄰居留言相認。
對於下一個居住單位，Lulu期望都希望擁有一個衣帽間和一間睡房，想將睡覺的地方和放衣服分開，並在片末邀請觀眾將來與她一同去看租盤。
據Lulu介紹資料，參考其居住屋苑目前低層、實用面積同約500方呎的兩房單位叫租約1.1萬元，高層單位則叫租約1.28萬元。
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