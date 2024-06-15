大專生住宿新選擇！日新舍啟德3種戶型全面睇 配備3.2萬呎休閒共享空間｜多圖有片

暑假租賃旺季即將來臨，隨著本港8間資助大學非本地學生的收生比例將於今年9月新學年起提高至四成，學生宿舍市場成為財團一大發展方向。宏安地產(1243)旗下位於新蒲崗六合街19號「日新舍啟德」共居學生公寓現正招租，提供720個房間共1,450個宿位，料為全港最大私營學生宿舍。房間面積由230至480方呎，首批宿位於指定樓層推出九五折早鳥優惠，月租由5,800元起，租期最短一個學年。 「日新舍啟德」設有4款房型，以雙人房為主。計及優惠後，單人房租金1.55萬元起、雙人房6,900元起、三人房5,800元起，四人房7,300元起；租期設半年及一年，接受大專院校學生、教職員和畢業兩年內人士申請租住。發展商開放部分房間及設施予傳媒參觀，am地產即刻帶讀者們直擊！ ⇊ 日新舍啟德 單人房S1 面積230呎起⇊

所有房間內均配備乾濕分離的浴室、個人衣櫃、鞋櫃、USB/ Type-C 插座、電子門鎖、雪櫃、床下儲物空間、上鎖抽屜等，不僅提升居住的舒適性和便利性，還增強安全性和私密性。 ⇊ 日新舍啟德雙 人房D1 面積230呎起⇊

為全面滿足住客的生活需求，每個房間均提供免費高速Wi-Fi及水電，樓層亦設有冷熱飲水機免費使用，住客無需擔心額外的生活開銷。項目還提供每週一次的房間基本清潔服務，而共享設施每日均會進行清潔，以確保居住環境乾淨整潔。 ⇊ 日新舍啟德雙 人房D2 面積230呎起⇊

從名字到生活 反映共居的藝術 宏安行政總裁鄧灝康指，日新舍啟德不僅是一個住宿的地方，它是一種生活方式的展現。「日」意指日日朝氣勃勃、活力滿滿，每一天都充滿希望和動力。從晨曦的第一縷光芒到夜幕的寧靜，日新舍啟德都是住客精力充沛的開始。而「新」則體現在項目的設施和氛圍中—全新的裝潢、清新的氣息，每一處細節都讓人感受到創新和舒適。「舍」則是日新舍啟德的核心精神，這裡不僅是住客的住所，更是一個共居的社區。 鄧灝康表示，集團強調與住客共享生活的樂趣，一起創造出一個充滿溫馨和支持的環境。在日新舍啟德，每個人都能找到屬於自己的小角落，同時也是整個大家庭的一份子，享受共居生活的美好。 ⇊ 日新舍啟德雙 人房D4 面積247至280呎⇊

安全和便利設施 為了確保住客的安全，「日新舍啟德」的住宿設施配備全天候24小時的保安服務，每個房間均有獨立電子鎖，並安裝先進的閉路電視監控系統。此外，還引入臉部識別技術的保安措施，進一步加強出入口的安全管理，保證只有經過授權的住客和訪客能夠進入。為了提升居住便利性，項目亦設有多項便利設施，包括852便利店以及設有充電站的停車場，同時也增添居住的舒適度和便捷性。 ⇊ 日新舍啟德三 人房T1/T2 面積250至257呎⇊

豐富的共享設施和活動 為了增進住客的生活質素，「日新舍啟德」配備32,000方呎涵蓋4層的共享設施，當中包括溫習室、自助洗衣房、共享廚房、遊戲區、羽毛球場、籃球場、瑜伽走廊、全功能健身室以及其他為數不少的休閒和娛樂選項。此外，項目亦定期舉辦各種活動，如烹飪課程、電影之夜和其他社交活動，促進住客之間的交流和友誼。 ⇊日新舍啟德 3.2萬 呎涵蓋 4 層共享設施⇊