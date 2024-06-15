大專生住宿新選擇！日新舍啟德3種戶型全面睇 配備3.2萬呎休閒共享空間｜多圖有片

暑假租賃旺季即將來臨，隨著本港8間資助大學非本地學生的收生比例將於今年9月新學年起提高至四成，學生宿舍市場成為財團一大發展方向。宏安地產(1243)旗下位於新蒲崗六合街19號「日新舍啟德」共居學生公寓現正招租，提供720個房間共1,450個宿位，料為全港最大私營學生宿舍。房間面積由230至480方呎，首批宿位於指定樓層推出九五折早鳥優惠，月租由5,800元起，租期最短一個學年。
「日新舍啟德」設有4款房型，以雙人房為主。計及優惠後，單人房租金1.55萬元起、雙人房6,900元起、三人房5,800元起，四人房7,300元起；租期設半年及一年，接受大專院校學生、教職員和畢業兩年內人士申請租住。發展商開放部分房間及設施予傳媒參觀，am地產即刻帶讀者們直擊！
⇊日新舍啟德單人房S1 面積230呎起⇊
所有房間內均配備乾濕分離的浴室、個人衣櫃、鞋櫃、USB/ Type-C 插座、電子門鎖、雪櫃、床下儲物空間、上鎖抽屜等，不僅提升居住的舒適性和便利性，還增強安全性和私密性。
⇊日新舍啟德雙人房D1 面積230呎起⇊
為全面滿足住客的生活需求，每個房間均提供免費高速Wi-Fi及水電，樓層亦設有冷熱飲水機免費使用，住客無需擔心額外的生活開銷。項目還提供每週一次的房間基本清潔服務，而共享設施每日均會進行清潔，以確保居住環境乾淨整潔。
⇊日新舍啟德雙人房D2 面積230呎起⇊
從名字到生活 反映共居的藝術
宏安行政總裁鄧灝康指，日新舍啟德不僅是一個住宿的地方，它是一種生活方式的展現。「日」意指日日朝氣勃勃、活力滿滿，每一天都充滿希望和動力。從晨曦的第一縷光芒到夜幕的寧靜，日新舍啟德都是住客精力充沛的開始。而「新」則體現在項目的設施和氛圍中—全新的裝潢、清新的氣息，每一處細節都讓人感受到創新和舒適。「舍」則是日新舍啟德的核心精神，這裡不僅是住客的住所，更是一個共居的社區。
鄧灝康表示，集團強調與住客共享生活的樂趣，一起創造出一個充滿溫馨和支持的環境。在日新舍啟德，每個人都能找到屬於自己的小角落，同時也是整個大家庭的一份子，享受共居生活的美好。
⇊日新舍啟德雙人房D4 面積247至280呎⇊
安全和便利設施
為了確保住客的安全，「日新舍啟德」的住宿設施配備全天候24小時的保安服務，每個房間均有獨立電子鎖，並安裝先進的閉路電視監控系統。此外，還引入臉部識別技術的保安措施，進一步加強出入口的安全管理，保證只有經過授權的住客和訪客能夠進入。為了提升居住便利性，項目亦設有多項便利設施，包括852便利店以及設有充電站的停車場，同時也增添居住的舒適度和便捷性。
⇊日新舍啟德三人房T1/T2 面積250至257呎⇊
豐富的共享設施和活動
為了增進住客的生活質素，「日新舍啟德」配備32,000方呎涵蓋4層的共享設施，當中包括溫習室、自助洗衣房、共享廚房、遊戲區、羽毛球場、籃球場、瑜伽走廊、全功能健身室以及其他為數不少的休閒和娛樂選項。此外，項目亦定期舉辦各種活動，如烹飪課程、電影之夜和其他社交活動，促進住客之間的交流和友誼。
⇊日新舍啟德3.2萬呎涵蓋4層共享設施⇊
教育及職業發展
「日新舍啟德」與一家綜合性教育集團合作，於舍內設有課室，由經驗豐富的教師提供學習輔導，定期舉辦「海外升學講座」和「考試訓練」工作坊，全面支持學生的學業表現。此外，每月項目都會邀請來自不同行業的專業人士來介紹最新的市場動態和職業機會，幫助學生提前了解並準備未來的職業生涯。同時，亦計劃與宏安集團旗下公司合作，例如位元堂，為有興趣的學生提供實習、暑期工以及兼職的機會，並定期組織企業參觀，使學生能在實際環境中學習並累積寶貴的工作經驗，增強學生的職前準備。
便捷交通連接
「日新舍啟德」地理位置優越，步行至鑽石山站僅需約5分鐘，前往香港的主要學府如城市大學及浸會大學等都格外便捷，由鑽石山站出發只是幾站之距。另附近生活配套完善，有不少民生商店和食肆，步行約5至10分鐘即可到達區內大型商場，提供一站式的購物和飲食選擇。