大屋苑租務旺場！藍灣半島速錄4宗成交 兩房1.95萬租出(多圖)｜二手樓租賃

世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島踏入11月份，租賃市場交投顯著回升，該行更包攬本月迄今4宗成交，與上月同期的3宗增加三成。
招潔冰指，該行新近一口氣促成3宗租務成交，其中3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，眺望山景及遠少海景，以19,500元租出，呎租達42.9元。該單位上月底開價2萬元放租，約兩星期減價500元獲承接，租客為區內客，心儀單位於高層戶，廳及房間均望遠山少海雙景，景緻開揚，加上屋苑鄰近社交圈，會所設施齊備，故一睇即租入。業主於2021年以890萬元購入單位，現享租金回報率約2.6厘。
⇊直擊藍灣半島3座高層F室⇊
招潔冰續指，另外兩宗租出單位均為三房連主人套房間隔，其中9座低層A室，實用面積約850方呎，單位放租三星期，以33,000元租出，呎租約38.8元。
據了解，租客心儀單位享有單邊無敵大海景，可飽覽鯉魚門海峽至將軍澳跨灣大橋海景緻，加上客飯廳空間感十足，全部房間均實用闊落另附工人套房，寫意舒適故一睇即租入作為安樂窩。業主於2009年購入單位，現享租金回報率約5.3厘。
⇊直擊藍灣半島9座低層A室⇊
至於屋苑8座高層E室，實用面積約601方呎，享山景及內園，以24,000元租出，呎租約40元。業主於2001年購入單位，現享租金回報率約9.2厘。
資料顯示，藍灣半島位於小西灣小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098個單位。