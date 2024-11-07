大屋苑租務旺場！藍灣半島速錄4宗成交 兩房1.95萬租出(多圖)｜二手樓租賃

世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島踏入11月份，租賃市場交投顯著回升，該行更包攬本月迄今4宗成交，與上月同期的3宗增加三成。

招潔冰指，該行新近一口氣促成3宗租務成交，其中3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，眺望山景及遠少海景，以19,500元租出，呎租達42.9元。該單位上月底開價2萬元放租，約兩星期減價500元獲承接，租客為區內客，心儀單位於高層戶，廳及房間均望遠山少海雙景，景緻開揚，加上屋苑鄰近社交圈，會所設施齊備，故一睇即租入。業主於2021年以890萬元購入單位，現享租金回報率約2.6厘。