大手客豪擲逾1.1億 連掃瑜一．天海全層4伙維港海景單位｜何文田新盤

新盤市場再現大手客蹤影，由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」周三(28日)以招標形式售出全層4伙維港方向高層海景單位，涉及金額1.128億元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」最新錄得同一買家購入第1A座25樓全層4伙維港海景單位成交，創港鐵何文田站上蓋項目最高單一成交金額歷史紀錄。成交單位包括第1A座25樓A室、25樓B室、25樓C室及25樓D室，涵蓋2伙三房一套連儲物室及2伙兩房梗廚連儲物室戶型，三房單位實用面積分別為968及996方呎，兩房單位實用面積為591方呎。4伙單位均坐落何文田站上蓋向南最前排、最靠近維港的位置，可享璀璨維港海景及港九兩岸都市繁華盛景。