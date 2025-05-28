大手客豪擲逾1.1億 連掃瑜一．天海全層4伙維港海景單位｜何文田新盤

新盤市場再現大手客蹤影，由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」第IA期「瑜一．天海」周三(28日)以招標形式售出全層4伙維港方向高層海景單位，涉及金額1.128億元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一．天海」最新錄得同一買家購入第1A座25樓全層4伙維港海景單位成交，創港鐵何文田站上蓋項目最高單一成交金額歷史紀錄。成交單位包括第1A座25樓A室、25樓B室、25樓C室及25樓D室，涵蓋2伙三房一套連儲物室及2伙兩房梗廚連儲物室戶型，三房單位實用面積分別為968及996方呎，兩房單位實用面積為591方呎。4伙單位均坐落何文田站上蓋向南最前排、最靠近維港的位置，可享璀璨維港海景及港九兩岸都市繁華盛景。
封海倫指，項目自4月初現樓登場以來已沽出132伙，套現逾16.9億元，成交伙數及總成交金額均創4月以來九龍區新盤之冠，反映項目現樓質素卓越，加上近日定存利率下調，刺激買家加快入市步伐。
周日起招標發售8伙三房套
另外，項目西九龍方向單位一向備受市場追捧，此方向景觀的兩房分層單位經已全數沽清，為回應市場需求，發展商同日上載最新銷售安排，首度以現樓形式推出全新西九龍方向三房單位，定於6月1日起以招標形式發售8伙，全數為第2B座D室，實用面積937方呎，屬三房一套連儲物室間隔，享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致，中高層單位更可眺望西九龍海景。
「瑜一．天海」由2座住宅大樓組成，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，單位實用面積介乎311至1,615方呎。