大手客重臨新盤市場 擲半億掃6伙利奧坊．壹隅

政府再放寬防疫措施，市場憧憬中港最快下月通關，刺激新盤市場交投，當中不乏大手客蹤影。恒基地產(012)大角咀「利奧坊」系列昨單日連沽9伙，合共套現約6,800萬元；當中利奧坊．壹隅獲1組買家一口氣購入6伙。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，其中利奧坊．壹隅昨錄得7伙分層標準戶及1伙平台特色戶成交，共套現約6,298萬元。7伙分層戶實用面積由265至447方呎，屬一房及兩房間隔，成交價588.05萬至1,120.29萬元，呎價22,191元至25,728元。韓家輝透露，當中6伙由1組關連人士購入，消息指涉資約5,109萬元；另1伙平台特色戶為1座3樓G室，實用面積233方呎，連平台105方呎，成交價598萬元，呎價25,665元；利奧坊．壹隅本月迄今已錄得37宗成交。

