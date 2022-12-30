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地產
2022-12-30 04:30:22
日報

大手客重臨新盤市場 擲半億掃6伙利奧坊．壹隅

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大手客重臨新盤市場 擲半億掃6伙利奧坊．壹隅

利奧坊．壹隅昨錄得7伙分層標準戶及1伙平台特色戶成交，共套現約6,298萬元。(資料圖片)

政府再放寬防疫措施，市場憧憬中港最快下月通關，刺激新盤市場交投，當中不乏大手客蹤影。恒基地產(012)大角咀「利奧坊」系列昨單日連沽9伙，合共套現約6,800萬元；當中利奧坊．壹隅獲1組買家一口氣購入6伙。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，其中利奧坊．壹隅昨錄得7伙分層標準戶及1伙平台特色戶成交，共套現約6,298萬元。7伙分層戶實用面積由265至447方呎，屬一房及兩房間隔，成交價588.05萬至1,120.29萬元，呎價22,191元至25,728元。韓家輝透露，當中6伙由1組關連人士購入，消息指涉資約5,109萬元；另1伙平台特色戶為1座3樓G室，實用面積233方呎，連平台105方呎，成交價598萬元，呎價25,665元；利奧坊．壹隅本月迄今已錄得37宗成交。
 

瓏碧逾2200萬連售2伙兩房

由內房碧桂園(2007)發展的九龍城單幢新盤瓏碧，連續3日錄得成交，昨更獲大手客斥資2,273.3萬元買入2伙，單位為19樓及20樓G室，實用面積同為414方呎，兩房間隔，分別以1,132.2萬及1,141.1萬元售出，呎價27,348及27,563元。該盤迄今累售33伙，佔全盤190伙約17%，套現逾2.7億元。

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