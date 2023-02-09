大摩料樓價升10% 首選新地嘉里

息魔憂慮降溫，加上中港全面通關，摩根士丹利報告指，受惠利率、市場情緒、成交量及中港通關，物業及零售銷售預期提高，並指本地樓價在高位下挫18%後，去年12月以來已反彈2%，因而將今年全年樓價升幅由5%，上調至10%；零售額增長由升9%，上調至升15%；零售租金由跌7%，轉軚看升5%；寫字樓租金則料持平。

大摩又指，地產股股價較資產淨值仍普遍折讓50%，加上股息率5厘，因此行業評級維持「吸引」。該行預料，除了冠君產業信託(2778)及新世界發展(017)或會削減派息外，大部分地產股會維持穩定派息，並相信在高資產淨值折讓下，行業估值將持續被重估，優先偏好住宅，接著為零售，最後為寫字樓，地產股平均目標價亦上調10%，預料中期資產淨值折讓會收窄至45%。

大摩對行業首選為新鴻基地產(016)及嘉里建設(683)，並指新世界為「高啤打」選擇。該行新地目標價由113元，上調至124元；嘉里目標由24元，上調至28元，兩股評級均為「增持」；新世界由20元上調至26元，評級更由「與大市同步」上調至「增持」。另外，大摩將信和置業(083)目標價由10元，升至10.5元，評級亦由「減持」升至「與大市同步」。

看淡寫字樓 領展太地遭降級

不過在看淡寫字樓前景下，領展(823)及太古地產(1972)則遭大摩降級，前者降至「與大市同步」，目標價68元；後者降至「減持」，目標價20元。