大灣區指數連跌7月累挫12% 創近四年低 惟一中心城市去年錄升幅｜樓價指數

大灣區指數跌勢繼續，去年12月中原大灣區指數報106.37點，連跌7個月，累跌逾12%，按月跌2.8%，四大中心城市指數續跌，其中深圳及廣州與大灣區指數同步，齊跌7個月。12月份錄得上升的指數3個，升幅由0.91%至2.84%，9個指數下跌，跌幅1.5%至5.06%。

去年全年大灣區指數跌 7.1% 總結2023年，中原大灣區指數下跌7.1%，返回4年前水平。全年錄得下跌指數7個，四大中心城市，只有澳門指數全年錄得輕微升幅1.6%，其餘三個城市均報跌，深圳廣州跌幅較2022年明顯擴大，均錄雙位數跌幅，分別下跌14%及11.4%。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，灣區城市於去年第三季開始，陸續為樓市鬆綁，如推認房不認貸、減息等措施，為樓市帶來了動力，刺激各城市交投。深圳於2023年全年一二手成交錄64,389套，較2022年上升14.7%，其中二手表現較突出，錄32,768套，較前年升51%。廣州情況相若，2023年全年一二手錄181,246宗，較前年多16%。陳永傑指，內地灣區城市於放寬樓市限制的刺激下，成交量顯著增長，但在一二手相互競爭下，樓價乏力上升，展望成交量穩定下來，樓價才有望回升。