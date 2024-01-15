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地產
2024-01-15 17:54:37

大灣區指數連跌7月累挫12% 創近四年低 惟一中心城市去年錄升幅｜樓價指數

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大灣區指數連跌7月累挫12% 創近四年低 惟一中心城市去年錄升幅｜樓價指數

總結2023年，中原大灣區指數下跌7.1%，返回4年前水平。（資料圖片）

大灣區指數跌勢繼續，去年12月中原大灣區指數報106.37點，連跌7個月，累跌逾12%，按月跌2.8%，四大中心城市指數續跌，其中深圳及廣州與大灣區指數同步，齊跌7個月。12月份錄得上升的指數3個，升幅由0.91%2.84%9個指數下跌，跌幅1.5%5.06%

去年全年大灣區指數跌7.1%

總結2023年，中原大灣區指數下跌7.1%，返回4年前水平。全年錄得下跌指數7個，四大中心城市，只有澳門指數全年錄得輕微升幅1.6%，其餘三個城市均報跌，深圳廣州跌幅較2022年明顯擴大，均錄雙位數跌幅，分別下跌14%11.4%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，灣區城市於去年第三季開始，陸續為樓市鬆綁，如推認房不認貸、減息等措施，為樓市帶來了動力，刺激各城市交投。深圳於2023年全年一二手成交錄64,389套，較2022年上升14.7%，其中二手表現較突出，錄32,768套，較前年升51%。廣州情況相若，2023年全年一二手錄181,246宗，較前年多16%。陳永傑指，內地灣區城市於放寬樓市限制的刺激下，成交量顯著增長，但在一二手相互競爭下，樓價乏力上升，展望成交量穩定下來，樓價才有望回升。

大灣區香港指數去年錄2.7%跌幅

有別於其它灣區城市，香港樓市於2023年價量齊跌，計及匯率因素，大灣區香港指數於2023年僅錄2.7%跌幅，較純以港幣計算的樓價跌幅為少。港府於10月份公布的《施政報告》公布為樓市減辣，惜力度不足，未能扭轉香港樓市跌勢，再加上美國於年內加息4次的陰霾下，令香港住宅市場一籌莫展，2023年香港二手私人住宅市場錄29,620宗登記，創有紀錄以來28年新低。市場正憧憬2024年美國開始減息，以及港府進一步減辣，為香港樓市帶來曙光。

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