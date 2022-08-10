大灣區樓仲買唔買得過？有咩要注意？

買 內地 樓必需注意

雖說內地樓價較香港相宜，但近年在國家力推大灣區發展和1小時生活圈的前提下，區內不少城市的樓價都已被搶高，而且越遲決定買貴樓的機會便越高。當然有國家政策支持，相信大灣區樓價下跌的機會相當輕微，但區內樓價有多少水位？日後要二手放售時，市場是否有足夠承接力？置業前應先考慮和調查清楚。

核心區齊配套 置 業 首要考慮

有意置業的地區是否核心區域？附近的配套設施是否足夠？是否鄰近鐵路和公路網？如沒有充足基建配套，又不是鄰近香港，來回香港交通需時車費高昂，就算樓價平亦不在優先考慮之列。大灣區有不少城市屬新發展區，買樓前宜先查清楚長遠的城市規劃，日後發展趨向成熟會有更高升值潛力。

查清用途限制 免恨錯難返

在買內地物業前，必須先查明目標樓盤列明的用途限制。因內地樓盤又分公寓、商品房和SOHO等多種不同類型，其中的商品房與香港的住宅樓一樣，是可供居住和二手發售的物業，而買家除可享長達70年的產權外，亦可將戶籍遷入物業所處地區，讓家人可享在地的公民權益和保障。

近年十分興旺的公寓和SOHO，則屬於商業樓宇，雖然不少均以可商可住，適合年輕人作招徠，但其實這些單位在設施配套上都以商業樓宇的標準，而且產權年期較短，亦不遷入戶籍，故並不適合一般家庭居住。若買家沒有留神，購入列明只能作寫字樓用途的單位，到收樓時才發現原來不能住人，不但不可安居，甚至對放租和二手放售亦有影響，故在置業前，必須先了解清楚物業的用途限制。

不可買小產權房及安置房

在產權上，之前曾有港人在內地置業時，購入不能發售，只供當地村民居住，而根本不可辦理土地使用證、房產證、契稅證等手續的小產權房，結果招致財屋兩失的新聞，故港人必須小心，在買樓前應先查看相關項目的「五證二書」，才可確保樓盤有保障，可安心購買。此外，內地亦有因城市發展土地開發等原因，需要進行拆遷而出現的「安置房」，這些單位港人亦不宜貪平購買，因可能無法辦理產權證，單位亦可能有轉讓限制，而且若賣方本身受債務纏身，單位亦可能被查封，故買家存在一定風險。

當然，於買樓前要先向銀行諮詢，是否可為相關單位提供物業按揭及有關按揭的細則，因銀行不會為小產權房或仍有轉售限制的安置房提供按揭，買家當然不用考慮。而就算銀行預批按揭，亦要注意問清按揭成數，另利率會比香港高。

宜新不宜舊 升值潛力更優厚

總括而言，如買家有意於大灣區置業發展，宜首選交通基建配套完善，或有完整規劃藍圖的新發展區，不但居住環境和配套相對較佳，而且升值潛力亦較高。至於位置遠離核心區或是位於舊區的單位，因交套及配套不完善，且未必能有二手承接，而港人本身亦可能不會經常於內地居住，又難以找到合適租客，結果單位大部分時間閒置又不能放售，不宜考慮這種單位。

買樓 搵持牌代理 保障買家權益

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