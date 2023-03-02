大灣區樓市｜中港復常 引爆灣區購買力

隨著香港與內地全面通關，港人回內地亦已免檢疫，積壓近3年的大灣區購買力開始蠢蠢欲動。中銀香港(2388)年初委託第三方機構進行的線上問卷調查，訪問逾2,700名香港居民，結果顯示近八成受訪者計劃在通關後到大灣區旅遊及探親，46%受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作渡假或退休養老之用，當中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。事實上，近年大灣區發展蓬勃，在中央政策配合下高鐵及多條跨灣大橋相繼啟用，打造的1小時生活圈的確能吸引一批港人回內地創業及置業，而港人回內地置業已不是近年才出現，原因是內地樓價及生活指數較香港低，雖然人民幣過去十多年已升值不少，但以同等值港元計，港人回內地仍可享受較優質生活。

按規劃，香港、澳門、廣州、深圳將作為區域發展的核心引擎，繼續發揮比較優勢做優做強，同時增強對周邊區域發展的輻射帶動作用。珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶則繼續發揮自身優勢，深化改革創新，增強城市綜合實力，強化與中心城市的互動合作，共同提升城市群發展質量。 現時區內龍頭企業眾多，如騰訊控股(700)、華為、大疆等高科技企業外，傳統企業亦有萬科企業(2202)、中國平安保險(2318)及華潤集團等。配合持續改善的基礎設施，高鐵、港珠澳大橋、深中通道、虎門大橋、南沙大橋等貫穿各市，加上地區政府推出的優惠政策亦吸引了不少港人到大灣區創業及尋找就業機會。

2017年國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府在香港共同簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》，2019年2月國務院正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，整個珠三角經濟帶將成為國家發展戰略之一，標誌著大灣區今後不再只是宜居城市，更有多方面的發展機會。粵港澳大灣區(大灣區)包括香港、澳門兩個特別行政區，廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九市，總面積約5.6萬方公里。據統計，2020年大灣區總人口逾8,600萬，地區生產總值達16,688億美元。

惠民措施鼓勵港人內地置業



配合大灣區發展，中央亦為港人推出多項便利惠民措施，包括港人在大灣區內地城市置業，享內地居民同等待遇；保障在粵工作港澳居民子女與內地居民子女享同等教育安排；非中國籍香港永久性居民可向內地當局申請辦理有效期2至5年的簽證或居留許可。可以預期，中港兩地復常通關後，均有助推動大灣區內樓宇需求及價格升幅。

統計大灣區9市及兩個特區一、二手住宅交易價格的中原大灣區指數，今年1月份報113.31，較上月跌1.06%，重回2019年4月水平。中原地產住宅部總裁陳永傑指，中港兩地自上月初分階段性有序通關，各類經濟活動得以復常，惟有關因素仍未能即時於樓市中反映，樓市需時復常，相信隨著中港兩地恢復全面通關，大灣區樓價有望重拾升軌，對後市感樂觀。



兩地房產法不同 留意合同細節



不過，內地房地產法例及程序與香港不同，買家置業前應先掌握有關資訊及風險，如五證兩書以確認開發商及銷售商分別持有有效的「商品房外銷許可證」及營業執照等。最好能實地視察物業地盤，防廣告誤導；簽署合同及付款前要明晰合同條款等。此外，若物業需要按揭亦要了解外匯風險及內地銀行按揭息率變化。

撰文：麥子