大灣區樓市｜中港復常 引爆灣區購買力

隨著香港與內地全面通關，港人回內地亦已免檢疫，積壓近3年的大灣區購買力開始蠢蠢欲動。中銀香港(2388)年初委託第三方機構進行的線上問卷調查，訪問逾2,700名香港居民，結果顯示近八成受訪者計劃在通關後到大灣區旅遊及探親，46%受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作度假或退休養老之用，當中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。事實上，近年大灣區發展蓬勃，在中央政策配合下高鐵及多條跨灣大橋相繼啟用，打造的1小時生活圈的確能吸引一批港人回內地創業及置業，而港人回內地置業已不是近年才出現，原因是內地樓價及生活指數較香港低，雖然人民幣過去十多年已升值不少，但以同等值港元計，港人回內地仍可享受較優質生活。

撰文：麥子

2017年國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府在香港共同簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》，2019年2月國務院正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，整個珠三角經濟帶將成為國家發展戰略之一，標誌著大灣區今後不再只是宜居城市，更有多方面的發展機會。粵港澳大灣區(大灣區)包括香港、澳門兩個特別行政區，廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九市，總面積約5.6萬方公里。據統計，2020年大灣區總人口逾8,600萬，地區生產總值達16,688億美元。