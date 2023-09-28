大灣區樓市｜嘉華東莞嘉譽灣x中原地產 推8%樓價回贈 最平入場港幣250萬起

正當香港樓市氣氛一片寂靜，內地樓市早前已出招「鬆綁」，於一線城市推行「認房不認貸」政策，以刺激樓市買賣成交。嘉華國際旗下的東莞現樓樓盤「嘉譽灣BAYVIEW」，現與中原地產合作，加推項目T15幢無敵江景樓王單位，涉約100伙，入場價港幣250萬元，買家可享雙重優惠，包括樓價8%折扣回贈，而首10套單位可額外回贈人民幣8.88萬元禮物包，總值最高逾港幣43萬元。

內地一線城市之一的東莞，因鄰近香港，陸路及鐵路交通完善，一直是港人北上置業的熱門選擇。而嘉華國際的嘉譽灣，位處東莞市松山湖片區，屬市內高尚住宅地段，距高鐵東莞站及東莞地鐵2號線茶山站僅數分鐘車程，日常交通方便。是次加推的T15幢無敵江景樓王，是港人專屬的一線江景現樓單位，建築面積由約1,055至1,432多方呎不等，採三房至四房兩廳間隔。項目為現樓，標準單位配備全屋裝修、一系列國際名牌廚房及浴室用品，可即買即住。

提供港式物業管理 中原地產代理(海外)營業菫事許大衛表示，東莞是大灣區內第3個「雙萬」城市，即GDP破萬億及常住人口過千萬，其餘兩個為深圳及廣州。由於東莞樓盤多針對內需市場，以當地人購買為主，單位一般較易轉租或轉讓，對港人北上置業而言，會較有保障。此外，嘉譽灣屬於現樓，買家可以實地參觀及了解樓盤，加上屋苑由嘉華旗下的嘉英物業負責管理，將專業的港式物業管理，套用在大灣區樓盤上，相信買家亦會有一定信心保證。