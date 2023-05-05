大灣區樓市｜粵港置業大不同 留意5關鍵

隨著粵港澳大灣區發展不斷推進，區內之間的聯繫變得更加緊密，商務交流、人員往來亦愈來愈頻繁，不少港人亦萌生到內地置業的計劃。雖然香港回歸已二十多年，惟兩地法規有別，內地房地產法及買樓程序亦與香港不同，如果買家未掌握情況及風險，隨時會招致損失。有意在內地置業人士，不妨留意以下事項，做個精明置業者。(撰文︰麥子)

五證二書不可少

內地新樓盤眾多，選擇花多眼亂，建議先檢視樓盤是否具備「五證」、「二書」，確保開發商及銷售商分別持有有效的商品房外銷許可證及營業執照。「五證」包括國有土地使用證、建設工程規劃許可證、建設用地規劃許可證、建築工程施工許可證及商品房預售許可證(為審查開發商預售房屋是否合法的關鍵證明)；「二書」為質量保證書及住宅使用說明書。

一般情況下，發展商及銷售商在銷售商品房時須在現場展示「五證」及交樓時提供「二書」。開發商未取得商品房預售許可證明或提供虛假預售許可證明，或會導致購房合同無效。若發展商以手續正在辦理為由拒絕提供「五證」，應拒絕購買，更不可盲目交納包括定金等任何款項。

訂金定金分別大 預付款項要小心

提起預付款項，若買家繳付留位費預留內地物業，須注意該款項的性質及是否可退還。根據《中華人民共和國法典》，定金是一種承諾，目的在保障合約的履行，如買家未能履行承諾或相關合約義務，定金可被沒收而不獲退回。訂金則是預付款，如最終未能訂立正式合同、合約無效或出現開發商違約，買家或有權要求發展商退回。

