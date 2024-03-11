大灣區置業｜中國人壽珠海「港珠澳·未來城」推15伙予港人選購 折實入場122萬

大灣區物業積極在港推售，由中國人壽(2628)旗下珠海鑫灣置業發展的、位於港珠澳大橋珠海口岸島上蓋「港珠澳·未來城」今日(11日)公布委託中原地產特約代理，是次推15伙現樓單位予港人選購，戶型涵蓋開放式至三房，建築面積由431方呎至1,809方呎，設約樓價5%的特殊折扣，折實售價由109萬至600萬元人民幣（122萬至670萬港元），優惠期由即日起至3月31日。該批入場單位為第7座4樓21室，開放式間隔，實用面積431方呎，折實價約109萬元人民幣(122萬港元)。
珠海鑫灣置業行銷總監賀家祚表示，「港珠澳·未來城」位於珠海香洲區茂盛二路67號，坐落於港珠澳大橋珠海口岸島上，聯檢大樓側，既是港澳單牌車北上入粵的唯一指定通關口岸，也是全國唯一一個可以實現香港、廣東、澳門三地互連的通關口岸。項目東面連接港珠澳大橋，30分鐘車程接連香港，南面為澳門半島，步行5分鐘即可抵達澳門；北面面向珠海情侶路，10分鐘即達珠海市中心。
全盤尚餘1500伙待售
珠海鑫灣置業渠道總監朱健民表示，「港珠澳·未來城」分兩期發展，合共設15座，提供約4,500伙；現累沽約3,000伙，套現逾30億元人民幣，當中香港買家佔逾三成半。項目現餘1,500伙待售，戶型包括431至484方呎一房、840方呎兩房、1,174方呎大兩房、1,809方呎三房以及2,325方呎四房，均備有精裝修交付。項目第一期屬現樓，第二期預計於2025年12月交樓。
朱健民續指，「港珠澳·未來城」屬大型綜合發展項目，由美國SOM建築設計事務所打造，總佔地面積約242萬方呎，總建築面積約1,290萬方呎，除住宅部分，亦包括世界濱海公園、一座總面積超過10萬平方米的海景購物商場、一座藝術展覽中心、一座會議展覽中心、一座口岸TOD立體交通樞紐，及國際甲級辦公集群與國際奢華酒店集群。
去年大灣區指數珠海逆市漲5%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大灣區城市於去年第三季開始，樓市陸續「鬆綁」，如放寬限購、限貸、限價措施，為樓市帶來了動力，刺激各城市交投，成交量顯著增長，但是在一二手市場相互競爭下，樓價仍然上升乏力。中原大灣區指數2023年全年下跌7.1%，重返2019年水平。當中珠海指數逆市上升，按年升幅約5%。2024年1月，中原大灣區指數按月再跌1.67%，創5年10個月(共70個月)新低，珠海指數則逆市升2.3%，表現突出。
中原地產大灣區專案策劃及銷售總監羅漢民表示，珠海一手房地產市場，近來有向好趨勢。根據中原珠海資料顯示，疫情前2019年珠海一手商品房成交（包括商業、辦公物業）61,683宗，在港珠澳大橋、限購放開等眾多利好支撐下，香港買家購置珠海物業的成交激增，達到5,200套，佔比8%。隨後疫情香港封關，2022年港人買家佔比跌至4%。2023年2月份重新通關後，港人成交佔比反彈至5%。預計短期內港人成交將不斷上升，佔比有望達到10%。
中原地產為配合「港珠澳·未來城」在港推售，於荃灣南豐中心設立獨家展銷廳進行推廣，銷售部署及客戶優惠包括：
1)「港珠澳·未來城」24小時專屬團隊
2) 2024年3月16日(星期六)舉辦首場展銷會
3) 全天侯及免費點對點接送客戶往返實地考察
4) 一條龍服務，包括簽約、按揭、驗樓、出租、介紹、託管、裝修、軟裝、搬屋、清潔等協助及支援)
5) 香港限定單位
6) 中原地產客戶尊享獨家折扣優惠
7) 首場展銷會當日，首3組出席展銷會並成功預約考察或即時預留單位之客戶，將免費獲贈珠海市『山姆超市』一年會籍卡