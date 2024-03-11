大灣區置業｜中國人壽珠海「港珠澳·未來城」推15伙予港人選購 折實入場122萬

大灣區物業積極在港推售，由中國人壽(2628)旗下珠海鑫灣置業發展的、位於港珠澳大橋珠海口岸島上蓋「港珠澳·未來城」今日(11日)公布委託中原地產特約代理，是次推15伙現樓單位予港人選購，戶型涵蓋開放式至三房，建築面積由431方呎至1,809方呎，設約樓價5%的特殊折扣，折實售價由109萬至600萬元人民幣（122萬至670萬港元），優惠期由即日起至3月31日。該批入場單位為第7座4樓21室，開放式間隔，實用面積431方呎，折實價約109萬元人民幣(122萬港元)。

珠海鑫灣置業行銷總監賀家祚表示，「港珠澳·未來城」位於珠海香洲區茂盛二路67號，坐落於港珠澳大橋珠海口岸島上，聯檢大樓側，既是港澳單牌車北上入粵的唯一指定通關口岸，也是全國唯一一個可以實現香港、廣東、澳門三地互連的通關口岸。項目東面連接港珠澳大橋，30分鐘車程接連香港，南面為澳門半島，步行5分鐘即可抵達澳門；北面面向珠海情侶路，10分鐘即達珠海市中心。