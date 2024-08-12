大灣區置業｜中山「中興智慧城‧懿禧府」在港推售340伙 入場價172萬起

北上置業受歡迎，由中山優順置業發展、位於中山馬鞍島的新盤「中興智慧城‧懿禧府」最新推出第3、4、6及9座於香港發售，涉及340伙，建築面積由88至117方米(約947至1,259方呎)，戶型涵蓋兩房至四房間隔，單位均連精裝修，每方米樓價約18,000元至23,000元人民幣(約19,544港元至24,973港元)，入場價由158萬元人民幣(約172萬港元)起。項目現委託中原地產為香港區獨家代理，展銷廳設於九龍柯士甸道15號百達行地下15號鋪。

中山優順置業營銷總監黃艷青表示，「中興智慧城‧懿禧府」由住宅及商業兩部分組成，住宅設有9座，合共約732伙；項目現已推售240伙，售出八成單位約192伙，料之後加推有提價空間。中山優順置業董事長梁旭龍補充，項目預計交樓日期為於2025年12月底，公司旗下項目素有提前交樓先例，是次亦有機會提前交樓。