大灣區置業｜中山「中興智慧城‧懿禧府」在港推售340伙 入場價172萬起

北上置業受歡迎，由中山優順置業發展、位於中山馬鞍島的新盤「中興智慧城‧懿禧府」最新推出第3、4、6及9座於香港發售，涉及340伙，建築面積由88至117方米(約947至1,259方呎)，戶型涵蓋兩房至四房間隔，單位均連精裝修，每方米樓價約18,000元至23,000元人民幣(約19,544港元至24,973港元)，入場價由158萬元人民幣(約172萬港元)起。項目現委託中原地產為香港區獨家代理，展銷廳設於九龍柯士甸道15號百達行地下15號鋪。
中山優順置業營銷總監黃艷青表示，「中興智慧城‧懿禧府」由住宅及商業兩部分組成，住宅設有9座，合共約732伙；項目現已推售240伙，售出八成單位約192伙，料之後加推有提價空間。中山優順置業董事長梁旭龍補充，項目預計交樓日期為於2025年12月底，公司旗下項目素有提前交樓先例，是次亦有機會提前交樓。
深中通道通車後 項目在港沽出20伙
黃艷青續指，深中通道今年6月正式通車，中山與深圳車程大幅縮短至約20分鐘。「中興智慧城‧懿禧府」位於中山馬鞍島，距深中通道出口僅800米，快速直達深圳機場和前海。她稱，深中通道開通後，項目訪客量增加超過3倍，成交量亦激增50%，客戶主要來自深圳及香港，深圳佔50%，香港佔30%，其他地區佔20%，受惠交通效率大幅提升。
中原地產大灣區項目策劃及銷售總監羅漢民表示，自深中通道通車後該行促成項目約20宗成交，套現約4,000萬元人民幣，成交價介乎180萬至200萬元人民幣，以三房單位為主，香港買家中投資客及用家各佔約一半。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年中山樓價表現理想，逆市上升。中原大灣區指數上半年下跌5.8%，四大中心城市香港、廣州、澳門、深圳，樓價跌幅達到1.5%至9.4%，中山指數則逆市上升1%。