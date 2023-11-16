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地產
2023-11-16 17:55:07

大灣區置業|中旅珠海度假區内「時光序」推5伙別墅現樓 269萬港元入場

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大灣區置業|中旅珠海度假區内「時光序」推5伙別墅現樓 269萬港元入場

中旅集團與中原海外合作，現推出5伙現樓別墅予港人選購；圖左為徐坤鵬，右為許大衛。

港車北上政策推出後，進一步方便港人在珠海置業。位於珠海市金灣區平沙鎮海泉灣路701號，由央企中旅集團發展的濱海溫泉旅遊度假區海泉灣第二期項目「時光序」，今日（16日）公布與中原海外合作，推出5現樓別墅予港人選購。別墅為清水房，高三至四層，建築面積約2,0402,460方呎，附帶連向室内的地庫停車場，同約400方的私家花園。

2021年開售至今已沽95%單位

中旅集團珠海海泉灣地產營銷部總監徐坤鵬指，時光序項目由27幢8至11層住宅及139伙別墅組成，合共1,341伙，自2021年開售以來，現已售出95%單位。港人駕車北上，由港珠澳大橋過關後，經洪鶴大橋及鶴港高速，約40分鐘可達「時光序」。另外，項目亦在珠海九州港及拱北口岸提供海泉灣快線，可直達屋苑。

中原海外客戶可享雙重優惠，包括樓價直減約90萬人民幣及樓價10%的折扣優惠。折後最平別墅售價247萬人民幣（約269萬港元），折扣優惠達133萬人民幣（約145萬港）。優惠期由即日起至今年12月31日，準買家可與中原海外預約到現場實地參觀。

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大灣區置業|中旅珠海度假區内「時光序」推5伙別墅現樓 269萬港元入場

中原海外客戶可享雙重優惠，包括樓價直減約90萬人民幣及樓價10%的折扣優惠。

項目坐落於佔地1.5平方公里的海泉灣度假區内，業主可享有園區内多種配套設施優惠，包括神秘島游樂場免門票游玩，原價198元人民幣的海洋溫泉門票低至30元人民幣，當日無限次數出入，還提供有運動中心等多項設施及食肆消費折扣優惠。

中原地產代理(海外) 營業菫事許大衛稱，珠海次被評為中國十大宜居城市第一名早已成為港人灣區置業熱點城市。受惠港車北上政策，珠海為港車進入大灣區的第一站，亦是港人駕車前往其灣區各大城市的樞紐城市，大大增加港人在當地置業的興趣。

物業展銷會

日期：11月25日(周六)

時間：下午1時至6時

地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16樓

講座時間：下午2時30分及4時30分，敬請預約

 

珠海市【海泉灣】香港諮詢處﹕

地點﹕尖沙咀金馬倫道33號8樓全層 (尖沙咀地鐵站B2出口)

開放時間﹕周一至日，中午12時至下午6時，敬請預約

實地睇樓安排：可安排專車於港珠澳大橋珠海口岸接送買家到現樓參觀，歡迎預約。

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