大灣區置業|中旅珠海度假區内「時光序」推5伙別墅現樓 269萬港元入場

港車北上政策推出後，進一步方便港人在珠海置業。位於珠海市金灣區平沙鎮海泉灣路701號，由央企中旅集團發展的濱海溫泉旅遊度假區海泉灣第二期項目「時光序」，今日（16日）公布與中原海外合作，現推出5伙現樓別墅予港人選購。別墅為清水房，高三至四層，建築面積約2,040至2,460方呎，附帶連向室内的地庫停車場，同約400方呎的私家花園。
2021年開售至今已沽95%單位
中旅集團珠海海泉灣地產營銷部總監徐坤鵬指，時光序項目由27幢8至11層住宅及139伙別墅組成，合共1,341伙，自2021年開售以來，現已售出95%單位。港人駕車北上，由港珠澳大橋過關後，經洪鶴大橋及鶴港高速，約40分鐘可達「時光序」。另外，項目亦在珠海九州港及拱北口岸提供海泉灣快線，可直達屋苑。
中原海外客戶可享雙重優惠，包括樓價直減約90萬人民幣及樓價10%的折扣優惠。折後最平別墅售價247餘萬人民幣（約269萬港元），折扣優惠達133萬人民幣（約145萬港元）。優惠期由即日起至今年12月31日，準買家可與中原海外預約到現場實地參觀。
項目坐落於佔地1.5平方公里的海泉灣度假區内，業主可享有園區内多種配套設施優惠，包括神秘島游樂場免門票游玩，原價198元人民幣的海洋溫泉門票低至30元人民幣，當日無限次數出入，還提供有運動中心等多項設施及食肆消費折扣優惠。
中原地產代理(海外) 營業菫事許大衛稱，珠海多次被評為中國十大宜居城市第一名，早已成為港人灣區置業熱點城市。受惠港車北上政策，珠海為港車進入大灣區的第一站，亦是港人駕車前往其灣區各大城市的樞紐城市，大大增加港人在當地置業的興趣。
物業展銷會
日期：11月25日(周六)
時間：下午1時至6時
地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16樓
講座時間：下午2時30分及4時30分，敬請預約
珠海市【海泉灣】香港諮詢處﹕
地點﹕尖沙咀金馬倫道33號8樓全層 (尖沙咀地鐵站B2出口)
開放時間﹕周一至日，中午12時至下午6時，敬請預約
實地睇樓安排：可安排專車於港珠澳大橋珠海口岸接送買家到現樓參觀，歡迎預約。