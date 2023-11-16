大灣區置業|中旅珠海度假區内「時光序」推5伙別墅現樓 269萬港元入場

港車北上政策推出後，進一步方便港人在珠海置業。位於珠海市金灣區平沙鎮海泉灣路701號，由央企中旅集團發展的濱海溫泉旅遊度假區海泉灣第二期項目「時光序」，今日（16日）公布與中原海外合作，現推出5伙現樓別墅予港人選購。別墅為清水房，高三至四層，建築面積約2,040至2,460方呎，附帶連向室内的地庫停車場，同約400方呎的私家花園。

2021 年開售至今已沽 95% 單位

中旅集團珠海海泉灣地產營銷部總監徐坤鵬指，時光序項目由27幢8至11層住宅及139伙別墅組成，合共1,341伙，自2021年開售以來，現已售出95%單位。港人駕車北上，由港珠澳大橋過關後，經洪鶴大橋及鶴港高速，約40分鐘可達「時光序」。另外，項目亦在珠海九州港及拱北口岸提供海泉灣快線，可直達屋苑。

中原海外客戶可享雙重優惠，包括樓價直減約90萬人民幣及樓價10%的折扣優惠。折後最平別墅售價247餘萬人民幣（約269萬港元），折扣優惠達133萬人民幣（約145萬港元）。優惠期由即日起至今年12月31日，準買家可與中原海外預約到現場實地參觀。