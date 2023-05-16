大灣區置業｜新地廣州南站ICC．峻鑾委託中原推廣 周六發售20伙

新地南中國區總經理黎祥掀表示，「廣州南站ICC．峻鑾」由14幢低密度住宅組成，提供約1,300伙，戶型涵蓋兩房至四房，單位建築面積由約67方米至123方米，預計交樓日期為2025年首季。項目設有豪華雙會所，提供包括50米戶外泳池、健身室、品茗廳、約3.5萬方米園林美景等。項目銷售中心及現樓示範單位，預計最快於6月中對外開放。

新鴻基地產(016)旗下廣州南站住宅「廣州南站ICC．峻鑾」今日(16日)委託中原地產代理推廣項目，並宣布將於周六(20日)舉辦專屬「廣州南站ICC．峻鑾」的大灣區高質量發展機遇講座，而同日精選20伙予香港中原客戶優先認購。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，為讓香港買家捉緊置業機會，中原地產及新地將「廣州南站ICC．峻鑾」引進香港，中原地產將於本周六起，逢星期六假尖沙咀海港城九倉電訊中心10樓舉辦大灣區高質量發展機遇講座。長期展銷廳設於荃灣海之戀商場3樓3101及3102號舖，大灣區專員每日中午12時至8時駐場。

陳永傑續指，事實上在過去3年疫情下，廣州樓價仍逆市上升。中原大灣區指數由2020年1月至2022年12月3年間升0.1%，廣州指數期內上揚約15%，明顯跑贏大市。隨著疫情減退，加上今年香港與內地恢復通關，令積累3年的購買力得以釋放，兩地樓市復常，部分中心城市樓價成功止跌回升，中原大灣區廣州指數今年首4個月累漲3.6%。