大灣區置業｜新地廣州南站ICC．峻鑾首批20伙近沽清 擬加推大單位應市

新鴻基地產南中國區銷售及營銷部銷售總監徐秀清稱，項目三房以上的大單位面積由約920方呎起，最大單位約1,600方呎；現樓銷售中心正式開放。銷售中心樓底特高，設有兩層，配有過萬方呎池畔園林。

新鴻基地產(016)旗下廣州南站住宅「廣州南站ICC．峻鑾」早前委託中原地產代理推廣，並推出首批20伙已接近沽清。新地南中國區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，有見市場反應不俗，計劃加推新一批單位應市，包括三房或以上的大單位，短期內將對外開放現樓示範單位。

中原於荃灣海之戀商場特設展銷廳

為配合項目銷售，中原地產除逢周六於尖沙咀海港城九倉電訊中心10樓舉辦「大灣區高質量發展機遇講座」及「廣州南站ICC‧峻鑾」推介會之外，亦於荃灣西站上蓋OP Mall海之戀商場設立「峻鑾香港獨家展銷廳」，面積逾1,600方呎，場內擺放大型樓盤模型，派有大灣區樓盤專組、按揭及法律專員駐場，展銷廳每日中午12時至8時開放。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該盤於香港首度推售的20伙，四周內中原地產錄得約50組客戶率先參觀項目位於廣州市的會客廳。他指出，近期人民幣兌港幣的匯率有下降趨勢，以上周五(9日)報1兌1.09計，年內最高今年1月1兌1.16，相差6%。再者，大灣區城市復甦步伐理想，樓價緊隨平穩向升，上月公布的中原大灣區廣州樓價指數已連升3個月，今年累升3.6%，即是港人購置內地優質物業的成本下降，因此加快港人購買大灣區物業的決定速度。