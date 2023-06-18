大灣區置業｜新地ICC．峻鑾距廣州南站僅400米 擬加推大單位應市

新鴻基地產(016)旗下廣州南站住宅「廣州南站ICC．峻鑾」早前推出首批20伙已接近沽清，最新透露即將再加推20伙於香港發售，涵蓋三房或以上的大單位，而項目位於廣州南站的營銷中心及現樓示範單位已開放參觀。
新地南中國區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，項目早前推出首批20伙建築面積介乎732至1,335方呎，為兩房至四房單位，定價由約400萬至約730萬元。
香港買家可承造港元或人民幣按揭
朱頴怡指，峻鑾亦同步於內地及其他大灣區地區推售，按揭方面香港買家可選擇中銀香港(2388)的港元貸款，提供P減2厘利率，亦可選擇內地銀行承造人民幣按揭，預計項目第1期將於2025年首季交樓。
峻鑾佔地約75萬方呎，由14幢低密度住宅組成，提供約1,300伙，戶型涵蓋兩房至四房，單位建築面積介乎約68方米至124方米(即732至1,335方呎)。整體分為2期發展，第1期涉及10幢住宅大樓。峻鑾由行內著名設計顧問團隊打造，地下大堂達9米高，並由啟勝物業管理提供港式高水準及智能化物業管理服務。另外，峻鑾設有區內罕見的港式設計會所，提供不同活動空間和娛樂設施，包括50米戶外度假式泳池、健身室、宴會廳及約37.6萬方呎園林美景等。
廣州南站擁12條軌道交通 通達全國
峻鑾是新地廣州南站TOD(公共交通導向模式)項目當中的住宅項目，亦為南站核心區內罕有的低密度純住宅項目，距離車站僅約400米。新地南中國區總經理黎祥掀表示，廣州南站是全國主要的鐵路客運樞紐，也是全國最繁忙的高鐵站，客流量連續多年穩居全國第一，今年「五一」勞動節長假期間，單日旅客量達到86.5萬人次，刷新歷史紀錄。此外，廣州南站坐擁「4高鐵 + 4城際 + 4地鐵」共12條軌道交通，通達全國，加上五條快速公路四通八達，形成15分鐘直達中心城區、半小時到機場、最快45分鐘直通香港西九龍的「一小時生活圈」。
他稱，集團積極融入大灣區發展，以TOD發展多個大型綜合項目，包括國際金融中心(IFC)和環球貿易廣場(ICC)等著名地標，今次發展廣州南站ICC項目，總樓面面積約930萬方呎，集團邀請了多個國際一流顧問設計規劃，一方面希望發揮南站交通便利及客流匯集的先天優勢，發展成優質的大型綜合TOD項目。
投入近35億人幣重整廣州南站公共交通樞紐
黎祥掀指，廣州南站ICC採用「東商務、西交通」的布局，集商、住、行於一身，提供甲級寫字樓、一站式商場、酒店、優質住宅和公寓及公共交通換乘設施等，其中商場及寫字樓部分預計將於2026年起分階段落成。此外，集團投入近35億元人民幣，建設面積超過440萬方呎的公共交通樞紐配建設施，提供700個出租車泊位、3,300個公共停車位、全天候的公交上落客區，以及方便私家車和網約車的快速上落客區等，實現「無縫銜接」的升級轉型。