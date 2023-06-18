大灣區置業｜新地ICC．峻鑾距廣州南站僅400米 擬加推大單位應市

新鴻基地產(016)旗下廣州南站住宅「廣州南站ICC．峻鑾」早前推出首批20伙已接近沽清，最新透露即將再加推20伙於香港發售，涵蓋三房或以上的大單位，而項目位於廣州南站的營銷中心及現樓示範單位已開放參觀。

新地南中國區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，項目早前推出首批20伙建築面積介乎732至1,335方呎，為兩房至四房單位，定價由約400萬至約730萬元。

香港買家可承造港元或人民幣按揭

朱頴怡指，峻鑾亦同步於內地及其他大灣區地區推售，按揭方面香港買家可選擇中銀香港(2388)的港元貸款，提供P減2厘利率，亦可選擇內地銀行承造人民幣按揭，預計項目第1期將於2025年首季交樓。