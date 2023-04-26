大灣區置業｜東海深圳富滙豪庭來港推售30伙 647萬人民幣入場 送裝修及車位

由東海集團發展、毗鄰深圳蓮塘口岸的「東海富滙豪庭」部署來港發售，東海集團副董事長兼董事總經理李治民表示，項目為通關後首個來港推售的大型深圳口岸豪宅項目，是次開售首批30套附裝修單位，以三房為主，並送車位使用權。每方呎價約6,351元人民幣起，首批單位入場價由647萬元人民幣起。
李治民指，「東海富滙豪庭」佔地面積超過21萬方呎，可售單位總數約700個，單位建築面積介乎762至2,540方呎不等，間隔以兩房至四房為主，另設有複式單位，景觀以開揚山景及城市景為主，項目配套齊備，設有各項會所設施。他稱，項目已屆現樓，可即買即住，而集團將為港人買家預留更多置業優惠，預期市場反應正面。
東海俊兆實業(深圳)首席營銷顧問賴國強表示，「東海富滙豪庭」開價在市場上有一定吸引力，加上有優惠港客購買措施，如首批30套單位送裝修及三房單位送車位使用權等，銷情理想會再加推單位。他續稱，項目位於深圳市區，鄰近地鐵到蓮塘(香園圍)口岸只需8分鐘車程，到羅湖多個商圈也只需15分鐘車程，30分鐘内就可以到達沙田一帶，不需一小時就能通往大灣區各大城市核心地段。
東海集團今日(26日)向多間香港地產代理公司，包括中原地產、利嘉閣地產等頒發「東海富滙豪庭」優質特約代理的證書，協助港人北上置業。