大灣區置業｜東海深圳富滙豪庭來港推售30伙 647萬人民幣入場 送裝修及車位

由東海集團發展、毗鄰深圳蓮塘口岸的「東海富滙豪庭」部署來港發售，東海集團副董事長兼董事總經理李治民表示，項目為通關後首個來港推售的大型深圳口岸豪宅項目，是次開售首批30套附裝修單位，以三房為主，並送車位使用權。每方呎價約6,351元人民幣起，首批單位入場價由647萬元人民幣起。

李治民指，「東海富滙豪庭」佔地面積超過21萬方呎，可售單位總數約700個，單位建築面積介乎762至2,540方呎不等，間隔以兩房至四房為主，另設有複式單位，景觀以開揚山景及城市景為主，項目配套齊備，設有各項會所設施。他稱，項目已屆現樓，可即買即住，而集團將為港人買家預留更多置業優惠，預期市場反應正面。