大灣區置業｜深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷 天際複式屋1657萬人幣入場

由廣東城脈地產發展的深圳灣南山區「深圳灣公館」，自推售以來備受本地及外地買家追捧，銷情理想。因應中港全面通關，發展商與中原海外攜手合作，在港推售天際複式屋，展銷會由即日起至4月16日於尖沙咀金馬倫道33號8樓全層舉行。客戶可預約中原大灣區樓市專家一對一講解，以及預約專車接送前往睇樓。

資料顯示，項目所有單位均為複式戶，涵蓋兩房至四房戶型，建築面積由849至1,636方呎，多元戶型滿足不同買家的需求。項目已為現樓物業，配全屋豪華裝修，即買即住。其中兩房入場價1,657萬元人民幣起(約港幣1,914萬元起)；三房入場價1,997萬元人民幣起(約港幣2,306餘萬元起)；四房入場價人民幣2,668萬元起(約港幣3,081餘萬元起)。