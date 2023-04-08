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地產
2023-04-08 09:00:00

大灣區置業｜深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷 天際複式屋1657萬人幣入場

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大灣區置業｜深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷 天際複式屋1657萬人幣入場

大灣區置業｜深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷 天際複式屋1657萬人幣入場

由廣東城脈地產發展的深圳灣南山區「深圳灣公館」，自推售以來備受本地及外地買家追捧，銷情理想。因應中港全面通關，發展商與中原海外攜手合作，在港推售天際複式屋，展銷會由即日起至416日於尖沙咀金馬倫道338樓全層舉行。客戶可預約中原大灣區樓市專家一對一講解，以及預約專車接送前往睇樓。

資料顯示，項目所有單位均為複式戶，涵蓋兩房至四房戶型，建築面積由8491,636方呎，多元戶型滿足不同買家的需求。項目已為現樓物業，配全屋豪華裝修，即買即住。其中兩房入場價1,657萬元人民幣起(約港幣1,914萬元起)；三房入場價1,997萬元人民幣起(約港幣2,306餘萬元起)；四房入場價人民幣2,668萬元起(約港幣3,081餘萬元起)

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中原地產代理(海外)營業董事許大衛表示，經歷2022年的調整，深圳樓市已具備反彈條件，根據深圳中原研究中心樓市報告，深圳2月二手成交突破2,500宗，創下2022年以來的新高，一手樓方面，春節後新盤推售較少，目前主要是銷售貨尾。目前深港兩地已全面通關，預期港人到深圳的睇樓量和成交量將會增加，為深圳樓市注入新購買力。

深圳灣公館展銷會詳情：

展銷日期：即日起至2023416

時間：中午12時至下午6

地點：尖沙咀金馬倫道338樓全層 (尖沙咀地鐵站B2出口)

活動內容：大灣區樓市專家11講解 專車接送睇樓 (敬請預約)

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