大灣區置業｜直擊廣州南站ICC．峻鑾「樓王」現樓示範單位及會所(多圖)

新鴻基地產(016)旗下廣州南站住宅廣州南站ICC．峻鑾由14幢低密度住宅組成，提供約1,300伙。該盤首批推出的單位戶型涵蓋兩房至四房，單位建築面積介乎約68方米至124方米(即732至1,335方呎)，預計2025年首季交樓。項目位於廣州南站的營銷中心及示範單位現已開放參觀。

峻鑾整體分為2期發展，第1期涉及10幢住宅大樓。發展商開放2伙現樓示範單位予傳媒參觀，其中位於D1座5樓03室，屬連裝修交樓標準單位，實用面積約1,744方呎，四房雙套間隔。單位客飯廳開則方正，飯廳連接生活陽台，而廚房配有活動式玻璃趟門，屬半開放式，並有中島設計。客廳外連觀景露台，設計師特別打造為一個戶外用餐區。主人睡房、其中一間客房及客廳同一坐向，主人睡房備有衣帽間及套廁。

發展商表示，D1座5樓03室為「樓王」單位，參考價每方米約7萬元人民幣，料成交價可達1,100萬至1,200萬元人民幣。

↓↓D1座5樓03室樓王示範單位↓↓