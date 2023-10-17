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地產
2023-10-17 17:58:26

大灣區置業｜萬科佛山「天空之城」推8伙現樓供港人選購 最平181萬起

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大灣區置業｜萬科佛山「天空之城」推8伙現樓供港人選購 最平181萬起

萬科與中原海外合作，推出「天空之城」C區8伙現樓住宅予港人選購，單位附有室內裝修，建築面積由約820至1,000方呎，三房兩廳間隔。

在大灣區發展政策支持下，佛山市推進與香港合作，於南海區引入提供港式生活的大型商住社區項目。位於佛山市南海區環島南路27號、由萬科地產及深圳地鐵合作發展的大型住宅項目「天空之城」，今日(17)公布與中原海外合作，推出項目C8伙現樓住宅予港人選購，單位附有室內裝修，建築面積由約8201,000方呎，三房兩廳間隔。

是次推出8伙，其中3伙約820方呎單位，享「一口價」優惠，售價約170萬人民幣(181萬港元)；另外5伙為約9601,000方呎單位，折扣低至八五折，折實後售價由約230萬人民幣(246萬港元)起，最高可節省約60萬人民幣(64萬港元)。優惠期由即日起至1031日，只供港人選購，有興趣的香港客戶可與中原海外預約到現場實地參觀。

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大灣區置業｜萬科佛山「天空之城」推8伙現樓供港人選購 最平181萬起

「天空之城」與南海有軌電車「文翰湖公園站」及「三山新城北站」相連，接駁佛山及廣州地鐵圈，5站即到高鐵廣州南站，經高鐵前往西九龍站只需43分鐘。

「天空之城」現尚餘約500多戶待售

佛山萬科天空之城營銷總監熊瑤表示，「天空之城」項目由381134層住宅組成，分為ABC區，合共提供約3,100戶，迄今尚餘500多戶待售。項目設施方面，設有35萬方呎商場、約9萬方呎港式醫療配套、中央景觀泳池等。「天空之城」與南海有軌電車「文翰湖公園站」及「三山新城北站」相連，接駁佛山及廣州地鐵圈，5站即到高鐵廣州南站，經高鐵前往西九龍站只需43分鐘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，內地多個城市於8月下旬至9月初公布多項樓市救市措施，如認房不認貸、放寬港人購買內地物業的限制等，對內地樓市成交量帶來刺激。隨著通關後中港交流穩步上升，本港買家對內地樓市查詢亦漸多，未來佛山區將具有頗大的潛力。他續稱，美元持續走強，人民幣兌港幣匯率現時相比今年2月高位，相差約8%，人民幣兌港元匯率已經持續波動下行一段時間，港人入市內地樓較以往划算，亦是其中一項相當吸引的因素。

中原地產代理(海外)營業菫事許大衛指，佛山市近年大力推動產業升級，與「天空之城」一路之隔的「季華實驗室」，為廣東省委、省政府啟動首批4家廣東省實驗室之一，已組建超1,400名科研隊伍，包括300多名博士，加上周邊眾多創科機構，將聚集大量高學歷人才。佛山市鄰近廣州，2009年起與廣州市共同推進「廣佛同城化」建設，於2019年躋身「萬億GDP城市俱樂部」，GDP10,751萬億人民幣，經濟長期穩居廣東省第三城位置，地鐵網絡亦與廣州接連互通，前往大灣區各大城市交通方便，房地產市場穩步發展。

大灣區置業｜萬科佛山「天空之城」推8伙現樓供港人選購 最平181萬起

圖左起中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、佛山萬科天空之城營銷總監熊瑤、中原地產代理(海外)營業菫事許大衛。

「大灣區按揭幫到你」講座暨物業展銷會 (特邀資深銀行按揭專員現場解說)

展銷會日期：1021日、22(六、日)

時間：下午1時至6

地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16

講座日期：1021()

時間：下午230分及430分，敬請預約

主題：什麼是認房不認貸政策？港兩地如何匯款結匯助你置業？

 

佛山市【天空之城】香港諮詢處﹕

地點﹕尖沙咀金馬倫道338樓全層 (尖沙咀地鐵站B2出口)

開放時間﹕週一至日，中午12時至下午6時，敬請預約

實地睇樓安排：可安排專車於深圳灣口岸或高鐵廣州南站接送買家到現樓參觀，歡迎預約。

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