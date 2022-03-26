大玩地積比率 佐敦八文樓華麗轉身

舊區重建是提供新住宅的主要來源之一，更有助市區環境的提升。然而，一直沿用的舊區重建方式欠缺彈性，發展商只能各有各做，毫無城市規劃可言。隨著市建局的油麻地及旺角重建大計公布後，有望大玩地積比率，為舊區重建營造新出路，當中本為重建「蝕本貨」的佐敦八文樓，更有機會華麗轉身。 去年10月的施政報告中，曾提及市建局會在油麻地及旺角，以創新及地區為本的方式下，加快市區重建，在合適的重建項目擬採用轉移地積比率，以及街道整合等規劃方法，為舊區重建提升靈活性及誘因。特首林鄭月娥明言，舊區重建上，政府扮演著促進者的角色，並透過放寬強拍門檻及轉移地積比率兩大策略，協助增加物業供應。

市建局新公布的油麻地及旺角重建大藍圖，便是透過轉移地積比率重新規劃該區，最終擬在區內興建最少五座摩天大廈，當中較矚目的轉變，是擬將佐敦渡船角舊樓八文樓推倒重來，打造成樓高逾400米的地標建築，集甲級寫字樓、零售商業、酒店及住宅等用途於一身，最終與西九龍融合，成為「西九龍門戶綜合發展節點」。 若按照以往舊區重建方式，八文樓雖處一流地段，卻毫無收購重建誘因，全因其本身的地積比率已超額使用，重建反而會變蝕本貨。今次市建局能釋放八文樓潛在價值，將其變身西九的重要招數，正是轉移地積比率。