大角咀偉益工業大廈一籃子單位放售 意向價5700萬｜工廈市況

偉益工業大廈為一座15層高的工業大廈，此次出售的物業總建築面積約27,180方呎，合共12個單位，意向價5,700萬元放售，呎價約2,097元。至於每個單位的建築面積由2,020至3,000方呎，層與層之間高度約為2.89米，每方呎的負重約150磅。物業單位內柱位較少，大窗戶設計，採光度高，明亮通透，實用率高；大廈外牆翻新工程已完成。

物業投資氣氛向好，重點重建區大角咀一籃子工廈單位放售，第一太平戴維斯(香港)表示，獲委任為獨家代理，公開出售大角咀必發道101號偉益工業大廈一籃子工業單位，將按現有狀況連租約出售，意向價約5,700萬元。

單位出租率達100%

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，大角咀區被視為重點重建區，市建局及多家發展商積極推動市區更新計劃，陸續有不同類型的重建項目落成，預計將為大角咀帶來更多的商業機會和生活便利，這些發展不僅提升大角咀的整體形象，還會吸引更多的人流和投資，進一步增強該區的吸引力和價值。現時物業出租率達100%，將連同現有租約出售。

此外，上述物業步行至港鐵太子站和奧運站僅需10至15分鐘，附近有多條巴士路線往來各區。周邊配套設施已發展成熟，附近已有多家食肆和超市。