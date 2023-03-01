大角咀新盤｜利奧坊．壹隅加推88伙 周日開賣15伙 最平折實459萬

市區新盤積極推貨應市，恒基地產(012)大角咀利奧坊．壹隅今日(1日)上載全新價單，加推涉及88伙，當中包括16伙兩房、2伙一房連儲物室、64伙一房及6伙開放式單位，實用面積介乎209至405方呎。價單定價由499.1萬至1,131.9萬元，呎價介乎22,420元至27,948元。扣除最高8%折扣優惠後，單位折實售價由459.17萬至1,041.34萬元，折實呎價介乎20,626元至25,712元。

最低售價為1座5樓D室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價459.17萬元，折實呎價21,970元。最低呎價為1座5樓E室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價594.04萬元，折實呎價20,626元。