大角咀新盤｜利奧坊．壹隅加推88伙 周日開賣15伙 最平折實459萬

市區新盤積極推貨應市，恒基地產(012)大角咀利奧坊．壹隅今日(1日)上載全新價單，加推涉及88伙，當中包括16伙兩房、2伙一房連儲物室、64伙一房及6伙開放式單位，實用面積介乎209至405方呎。價單定價由499.1萬至1,131.9萬元，呎價介乎22,420元至27,948元。扣除最高8%折扣優惠後，單位折實售價由459.17萬至1,041.34萬元，折實呎價介乎20,626元至25,712元。
最低售價為1座5樓D室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價459.17萬元，折實呎價21,970元。最低呎價為1座5樓E室，實用面積288方呎，一房間隔，折實售價594.04萬元，折實呎價20,626元。
發展商同日上載最新銷售安排，加推15伙於本周日(5日)發售，當中包括5伙兩房、7伙一房及3伙開放式單位，實用面積介乎209至405方呎。價單定價由499.1萬至1,099.3萬元，呎價介乎23,743元至27,143元。扣除最高8%折扣優惠後，單位折實售價由459.17萬至1,011.35萬元，折實呎價介乎21,844元至24,972元。
最低售價為1座5樓D室，實用面積209方呎，開放式間隔，折實售價459.17萬元，折實呎價21,970元。最低呎價為2座5樓A室，實用面積405方呎，兩房間隔，折實售價884.67萬元，折實呎價21,844元。
利奧坊系列今年已錄得133宗成交
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊系列銷情持續，深受年輕上車族歡迎，通關後成交持續，總銷售額已突破106億元。2023年短短兩個月，利奧坊系列已錄得133宗成交。
利奧坊．壹隅迄今累售370伙，佔可售單位420伙逾88%，套現逾24億元。「利奧坊」系列迄今共售出1,744伙，佔可發售單位1,828伙逾95%，套現逾106億元。