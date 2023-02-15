大角咀新盤｜利奧坊．壹隅周日發售15伙 折實價564.78萬起

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅今日(15日)上載最新銷售安排，加推15伙於周日(19日)發售，當中包括2伙兩房及13伙一房單位，實用面積由265至447方呎。價單訂價由613.9萬至1,302.9萬元，呎價介乎23,166元至29,148元。單位折實售價則由564.78萬至1,120.49萬元，折實呎價介乎21,312元至25,067元。

利奧坊．曦岸周日開賣 2 伙

另外，同系的利奧坊．曦岸加推2伙於周日發售，當中包括1伙兩房及1伙一房單位，實用面積260至382方呎，價單訂價由821.2萬至1,078.6萬元，呎價介乎28,236元至31,585元。單位折實售價則由739.08萬至970.74萬元，折實呎價介乎25,412元至28,426元。

韓家輝稱，「利奧坊」系列銷情持續，深受年輕上車族歡迎，通關後成交持續，總銷售額已突破103億元。

利奧坊．壹隅迄今累售342伙，佔可售單位384伙約89%，套現約22億元。利奧坊．曦岸迄今累售453伙，佔可售單位471伙約96%，套現約30億元。「利奧坊」系列至今共售出1,709伙，佔可發售單位1,788伙約96%，套現約103億元。