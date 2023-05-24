大角咀新盤｜利·晴灣23委託中原獨家代理 特色戶買家享置業優惠

主打細單位、有利集團(406)與市區重建局合作發展的大角咀單幢式現樓新盤利．晴灣23上載新一張銷售安排，推出6伙特色單位於周五(26日)起招標，招標期至今年12月22日。發展商今日(24日)宣布，委託中原地產作獨家代理，中原地產特別為該6伙特色單位買家提供專屬優惠。

有利集團副主席黃天祥表示，項目開售迄今累逾110伙(未計及撥予市建局發售單位)，套現近9億元，平均成交呎價約2.1萬至2.2萬元；現僅餘9伙待售，包括是次推出招標的6伙特色單位，分別為26樓A室、26樓B室、26樓C室、28樓A室、28樓B室及28樓C室，26樓單位附連72至90方呎平台，28樓單位附連76至351方呎天台。

黃天祥透露，集團正物色市場上其他項目，強調對香港前景有信心。

中原地產西九龍資深營業董事林偉文稱，利．晴灣23地理位置方便，已屆現樓，可即買即住或即買即收租，吸引用家及投資者入市。為配合銷售部署，中原地產特別為買家提供專屬優惠，由即日起至6月24日，經中原地產購入項目招標特色戶買家，可獲贈8,888元園藝設計服務置業優惠，名額6個，優惠總值53,328元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月下旬樓市氣氛顯然較4月改善，本月市場焦點落於一手，隨著市場預計美國息口見頂，加上日前立法會三讀通過調整印花稅稅階，本港經濟數據向好，失業率亦創3年半新低，本月一手成交暫錄約780宗，預計只要發展商保持克制開價，相信本月一手成交可達1,200宗，二手物業於一手開價吸引競爭下，難免受壓，料二手樓價窄幅上落。