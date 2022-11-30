大角咀新盤｜Larchwood削折扣優惠加推20伙 開放式戶527萬元入場

宏安地產(1243)大角咀洋松街單幢新盤Larchwood最新加推第5號價單，涉20伙。值得留意是，發展商是次僅提供最高2.5%折扣優惠，與前四張價單提供的最高15%折扣優惠，大幅減少12.5個百分點；同時公布將於周六(12月3日)以先到先得形式發售20伙。

是次加推的20伙，實用面積介乎202至250方呎，涵蓋開放式至一房間隔。價單定價由541.2萬元至747.2萬元，呎價介乎26,792元至30,726元。扣除最高2.5%折扣優惠後，單位折實售價由527.67萬至728.52萬元，折實呎價介乎26,122元至29,958元。