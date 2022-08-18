大角咀新盤｜Larchwood加入更多綠色建築元素 木系科技生活新體驗

宏安地產(1243)大角咀Larchwood周一(15日)正式命名登場，執行董事程德韻表示，目前正積極部署銷售安排，將於近日公布最新部署。

她稱，Larchwood屬集團事隔多年後首個市區重建商住項目，不但延續以往項目的優勢，更融入更多人性化設計，達致與社區新舊文化共融，同時將會加入更多綠色建築元素。該盤作為the met.系列，單位內的用料配套將延續the met.系列及進一步提升。單位採用型格開放式廚房設計，兼配備雙頭電磁煮食爐、抽油煙機、洗衣乾衣機等；更特意配置蒸焗爐，為提倡時下健康生活出一分力；空調機方面則選用節能及除菌功能兼備的日本品牌變頻冷暖分體式空調機。同時，單位內更配備餐具櫃桶、伸縮枱工作間內置垃圾桶及摺梯等一系列貼心設計。

至於單位浴室門及部份牆身升級採用金屬框配立體鏡面玻璃趟門設計，浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁；淋浴間黑色雨淋式花灑及龍頭套裝，更提供不同的淋浴模式，配合即熱式電熱水爐。

智能設計由外到內全面涵蓋

物業發展部營業及市務經理陳永盟說，Larchwood的智能設計更由外到內全面涵蓋，當中包括Smart Pass、 Smart Door及Smart Internet三大特色。Smart Pass─項目公共空間將設置二維碼(QR Code)進出系統、智能感應自動開門系統、無接觸升降機按鈕及智能信箱。Smart Door─項目的住宅單位大門配備美國矽谷品牌LOCKLY智能門鎖，集合多項先進技術，除全球首創PIN Genie™ 防窺視密碼鍵盤及3D FPC活體指紋感應技術外，住客亦可實時通過智能門鎖上視像鏡頭查看訪客及以手機應用程式遙距開啟大門，為住戶帶來更智能及貼心的保安功能。Smart Internet─項目每個單位已預設CAT6區域網絡數據線及Wi-Fi系統，住戶只需接駁指定互聯網供應商，即能無縫連接全屋智能設備及互聯網。

會所及公共空間將引進多款環保節能產品

物業發展部營業及市務高級經理黃文浩指，Larchwood為響應社會ESG大勢，項目加入Smart Eco。項目會所及公共空間將引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統，項目的住宅單位內窗戶更配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃(IGU: Insulated Glass Unit)，智能電錶更可協助住戶自行管理住宅單位用電情況；一系列環保節能產品能夠系統化管理能源消耗，達至環保之餘，同時減低公共空間能源開支。

Larchwood位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。