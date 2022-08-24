大角咀新盤｜Larchwood開放式示位 樓高3.5米分隔上下層娛樂區及寢區

新盤戰場將由新界區移師至九龍區，由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood將於日內公布首張價單，發展商備有兩個連裝修示範單位，其中以22樓E室為藍本搭建，屬開放式間隔，實用面積202方呎，樓底高約3.5米，設計師以高架床分隔出下層娛樂區及上層睡眠區。(圖：李睿哲)

室內設計概念為「 Toy Collector 」

單位室內設計概念為「Toy Collector」，以「90後」玩具模型設計師及收藏家為設計對象，並善用「Studio X」的空間優勢，將單位分隔出 不同的功能區域。單位外接22方呎露台，露台旁加設一幅藍色布藝配木紋特色牆突顯層與層之間高度，同時提供展示空間放置玩具收藏品。

此外，露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機，節省搭建棚架或租用吊船之費用。露台採用落地玻璃雙趟門設計，可吸納戶外自然光線之餘，亦增加露台可用性。單位所有玻璃窗選用高效能的雙層中空玻璃(IGU) 配低輻射鍍膜，能有效阻隔室外溫度及紫外線輻射，從而達到節能及省電的目的。

室內上層為寢區，擺放雙人大床，床邊位置可用作工作台；並特意空出浴室頂部位置，增加儲物空間及可用作床頭櫃用途，同時浴室頂部牆身設有電力插座連USB充電接口及雙向電燈開關制。下層娛樂區高度約2.1米，放置超過2米布藝長梳化，梳化下可拉出作小梳化及單人床供訪客使用。單位設計以木紋特色牆身配水泥磚地板，營造簡約現代感覺。客飯廳天花中央位置無橫樑設計，增加室內使用空間及實用性。玄關位置設有儲物櫃，提供多層收納空間及鞋櫃間隔，櫃內更備有隱藏式無線充電器。