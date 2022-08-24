大角咀新盤｜Larchwood開放式示位 樓高3.5米分隔上下層娛樂區及寢區

新盤戰場將由新界區移師至九龍區，由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood將於日內公布首張價單，發展商備有兩個連裝修示範單位，其中以22樓E室為藍本搭建，屬開放式間隔，實用面積202方呎，樓底高約3.5米，設計師以高架床分隔出下層娛樂區及上層睡眠區。(圖：李睿哲)
室內設計概念為「Toy Collector」
單位室內設計概念為「Toy Collector」，以「90後」玩具模型設計師及收藏家為設計對象，並善用「Studio X」的空間優勢，將單位分隔出 不同的功能區域。單位外接22方呎露台，露台旁加設一幅藍色布藝配木紋特色牆突顯層與層之間高度，同時提供展示空間放置玩具收藏品。
此外，露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機，節省搭建棚架或租用吊船之費用。露台採用落地玻璃雙趟門設計，可吸納戶外自然光線之餘，亦增加露台可用性。單位所有玻璃窗選用高效能的雙層中空玻璃(IGU) 配低輻射鍍膜，能有效阻隔室外溫度及紫外線輻射，從而達到節能及省電的目的。
室內上層為寢區，擺放雙人大床，床邊位置可用作工作台；並特意空出浴室頂部位置，增加儲物空間及可用作床頭櫃用途，同時浴室頂部牆身設有電力插座連USB充電接口及雙向電燈開關制。下層娛樂區高度約2.1米，放置超過2米布藝長梳化，梳化下可拉出作小梳化及單人床供訪客使用。單位設計以木紋特色牆身配水泥磚地板，營造簡約現代感覺。客飯廳天花中央位置無橫樑設計，增加室內使用空間及實用性。玄關位置設有儲物櫃，提供多層收納空間及鞋櫃間隔，櫃內更備有隱藏式無線充電器。
廚房旁罕有提供通風窗
開放式廚房設有玻璃配綠色噴漆飾面廚櫃，兼配備法國電器品牌De Dietrich雙頭電磁煮食爐、抽油煙機、洗衣乾衣機、蒸焗爐及雪櫃。冷氣機方面則選用節能及除菌功能兼備的日本DAIKIN品牌變頻冷暖分體式空調機。同時，單位內更配備餐具櫃桶、伸縮枱工作間及摺梯等一系列貼心設計。值得一提，廚房旁罕有地提供通風窗，引入自然空氣對流，住戶不但可於煮食減少單位內油煙積聚，更可在欣賞窗外景致。
單位浴室及廚房呈直排式，浴室門及部分牆身升級採用金屬框配立體鏡面玻璃趟門設計，浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁；淋浴間配備HANSGROHE型格黑色雨淋式花灑及水龍頭套裝，提供不同的淋浴模式，配合德國製造電器品牌STIEBEL ELTRON即熱式電熱水爐。
大門配備美國矽谷品牌LOCKLY智能門鎖，集合多項先進技術，除全球首創PIN GenieTM防窺視密碼鍵盤及3D FPC活體指紋感應技術外，住客亦可通過視像鏡頭查看訪客及以手機應用程式開啟大門。單位亦全屋 Internet ready，增添CAT6區域網絡數據線及Wi-Fi無線路由器系統配上 Google Home智能家居裝置。
Larchwood位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。