大角咀雲之端1伙呎售6905元 剩餘單位137萬入場｜工廈成交

「雲之端 The Cloud」累售227伙，佔單位總數的97%，僅剩6伙待沽。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，自「雲之端 The Cloud」開售以來反應熱烈，項目已售出227伙，佔單位總數的97%，僅剩6伙，建築面積呎價由7,000元至約10,000元不等，其中入場單位27樓12室，建築面積為137方呎，售價137.41萬元。另外，集團正積極為牛頭角偉業街綜合發展項目作前期準備，至於會否補地價改劃成商廈項目，他續指，暫未公布，但保證有驚喜。

本港經濟持續復甦，工廈市場全面回暖，投資者積極物色優質單位入市。星星地產旗下位於大角咀通州街111號的工廈項目「雲之端 The Cloud」最近錄得一宗成交。該成交單位為20樓8室，建築面積420方呎，成交價290萬元，呎價6,905元。

雨後料將溫和提價或縮減優惠

星星地產銷售及市場推廣高級經理劉穎欣指，旗下元朗住宅項目「雨後 After The Rain」已售出近八成的單位。隨著市況持續向好，項目或於未來數天更新價單，部分單位將溫和提價或縮減優惠。

「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。