大額成交頻現 瓏珀山連售2伙 四房雙套2800萬沽｜一手市況

市場頻錄大額成交，新鴻基地產(016)沙田半山「瓏珀山」今日(8日) 再錄兩宗成交，5個多月累售94伙，套現逾20億元。是次標售單位分別為Crown Tower座18樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,494方呎，成交金額2,800萬元，成交呎價18,742元；以及King Tower 2座9樓A室，三房一套連書房間隔，實用面積1,061方呎，成交金額1,868.8萬元，成交呎價17,614元。

天瀧連續5日錄招標成交

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日以招標形式售出1伙臨海鉅宅，成交價3,303萬元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目連續5日錄得標售成交，最新成交單位為2座18樓B室，三房間隔，實用面積1,002方呎，成交價3,303萬元，成交呎價32,964元。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽35伙，套現約13.6億元。

韓家輝續指，美國聯儲局宣布減息，加上內地推出救市措施，化債資源達10萬億元，為本港經濟帶來兩大利好消息，相信對本地樓市有正面作用。