大鴻輝德輔道西住宅命名尚逸 提供161伙 主攻一房｜新盤登場

「尚逸」提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由189至650方呎。左為彭偉雄；右為陳振輝。

港島單幢式住宅接連登場。大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西328號住宅項目今日(28日)正式命名為「尚逸」(Des Voeux W Residence)，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由189至650方呎，主打一房佔逾五成，最快6月開售。

提供 7 伙特色單位

集團業務策劃及發展經理陳振輝指，「尚逸」樓高30層，住宅樓層由5樓至33樓，標準單位涉154伙，實用面積由210至490方呎。其中主打一房涉89伙，佔約55%，實用面積270至340方呎；開放式提供38伙，實用面積均為210方呎；兩房涉19伙，實用面積均390方呎；三房涉8伙，實用面積由470至490方呎。

陳振輝續指，項目另提供7伙特色單位，其中平台戶涉5伙，實用面積由189至350方呎，天台戶提供2伙，實用面積650方呎。另外，項目基座G樓設商鋪，1樓至2樓提供約5,000呎的住客會所及寵物遊樂園。