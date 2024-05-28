大鴻輝德輔道西住宅命名尚逸 提供161伙 主攻一房｜新盤登場

港島單幢式住宅接連登場。大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西328號住宅項目今日(28日)正式命名為「尚逸」(Des Voeux W Residence)，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由189至650方呎，主打一房佔逾五成，最快6月開售。
大鴻輝興業集團物業總監彭偉雄表示，集團正積極籌備項目售樓說明書及示範單位，「尚逸」屬舊地契項目，無需取得預售樓花同意書，最快將於6月推售，預計關鍵日期為2025年第四季。
彭偉雄稱，集團早於2010年已收購項目所在地盤大部分單位，並於近年統一業權，因此成本價較低，定價將參考附近一手成交，希望做到「貨如輪轉」，將以合理及吸引價推售。他指，港島西區近年少新盤供應，相信本地需求大，項目料受到用家及投資客歡迎。
提供7伙特色單位
集團業務策劃及發展經理陳振輝指，「尚逸」樓高30層，住宅樓層由5樓至33樓，標準單位涉154伙，實用面積由210至490方呎。其中主打一房涉89伙，佔約55%，實用面積270至340方呎；開放式提供38伙，實用面積均為210方呎；兩房涉19伙，實用面積均390方呎；三房涉8伙，實用面積由470至490方呎。
陳振輝續指，項目另提供7伙特色單位，其中平台戶涉5伙，實用面積由189至350方呎，天台戶提供2伙，實用面積650方呎。另外，項目基座G樓設商鋪，1樓至2樓提供約5,000呎的住客會所及寵物遊樂園。
2020年斥7億統一業權
翻查資料，大鴻輝興業曾於2020年在無競爭對手下以底價7億元透過強拍，統一德輔道西326至332號和西安里11A至11D號舊樓的業權。
至於項目名稱由來，彭偉雄表示，「尚」取其尊崇、專注及崇高之意，集團以此作為發展物業住宅的理念，打造時尚優質生活的標誌。是次尚逸延續集團「尚」字系列對住宅項目的設計追求，為有生活品味及對住屋有高要求的人 士或家庭，帶來不止於舒適優游的生活空間，更是一種「時尚雋逸」的生活態度。」項目英文名字「Des Voeux W Residence」簡單借用項目座落的街道名稱，清晰易記亦見格調。