天氣凍｜消委會電暖氈評測　9款安全測試不合格（附選購+清潔保養方法）｜好裝修

香港近日氣溫驟降，市區只有12度左右，新界仲再低幾度。除了常見的暖爐和暖風機外，不少市民都會選購電暖氈作為家居禦寒必備品。消委會早前就13款市面常見電暖氈進行測試，售價由$300元至$1,090元。測試範疇包括效能、安全性及使用方便程度等多個方面。
9款安全測試不合格
消委會測試本港13款電暖氈樣本，當中有多達9款未能通過安全測試。這些產品主要在結構或絕緣、物料耐熱程度，以及失靈保護等範疇出現問題。特別值得注意的是，部分產品在失靈情況下，氈面溫度可高達87.1度，存在嚴重灼傷風險。結果反映目前市面上電暖氈的安全標準參差，消費者在選購時必須格外謹慎。
電暖氈較暖爐慳電40倍
由於使用電暖氈時多數長時間啟動，大家都會關心其耗電量。測試顯示，各款電暖氈在連續使用8小時的耗電量介於129至280瓦特小時(Wh)之間。以每晚使用8小時及每度電$1.1計算，每晚所花電費僅約$0.14至$0.3，相較於功率動輒過千瓦特(W)或以上的暖爐或暖風機，分分鐘可節省高達40倍電費。從能源效益角度來看，電暖氈確實是相當經濟實惠的取暖選擇。
消委會選購指南
在選購電暖氈時，消委會則建議消費者要特別注意產品的溫度控制能力和配備的功能。
溫度要求：
- 最高溫度設定下不應超過80度
- 最低溫度設定下不應超過37度
- 一般使用溫度應介乎40至60度
功率建議：
- 單人款式：不宜超過60W
- 雙人款式：不宜超過120W
優先考慮以下安全功能：
- 時間掣功能
- 自動關機功能
- 自動恆溫功能
- 過熱保護裝置
4類人不宜用電暖氈
電暖氈並非適合所有人使用。消委會引述皮膚科醫生的意見表示，皮膚接觸高溫物會引致燙傷，而使用電暖氈時由於接觸時間長，縱使溫度正常只介乎40至60度，亦有機會造成燙傷，嚴重程度視乎其設定溫度及個人體質而定。因此，基於安全考慮，3歲以下幼童、行動不便人士、長期臥床者，以及對熱不敏感的人士都不宜使用電暖氈。特別要注意的是，患有濕疹或皮膚過敏症的人士在使用前應先諮詢醫生意見，因為長期使用可能會加速皮膚水分流失，加重皮膚敏感症狀。
同時亦建議使用者入睡前應調校至低溫，尤其是服了感冒藥或酒後人士，以及皮膚對外界溫度不太敏感的長者。
電暖氈清潔及保養方法
1. 清洗前準備
清潔前必須確保電源已關閉並拆除所有連接線。市面上的電暖氈分為可拆洗和不可拆洗兩種，前者的發熱零件可與棉被分離清洗，後者則只能進行表面清潔。
2. 清洗方法
小範圍的污垢可用吸塵機以中低吸力清理。若需要洗衣機清洗，只能使用直立式洗衣機的柔洗功能，切勿使用滾筒式洗衣機，以免損壞發熱線。
3. 弄乾方法
清洗後應自然晾乾，不可使用乾衣機，以免熱量影響電暖氈的電器零件。
4. 收納方式
日常存放時，應放回原包裝盒或使用專用收納袋，避免過度摺疊或擠壓，並定期檢查是否有損壞情況。
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