天水圍居屋一手業主齊沽貨止賺 最勁獲利超過3球離場｜二手市況

大市影響下，近日樓市亦充斥觀望氣氛，普遍業主叫價態度軟化，吸引不少買家出動尋寶，趁低價入市心儀單位，天水圍居屋近日接連出現一手業主沽貨止賺個案，當中有業主獲利超過300萬元離場。 天頌苑三房 25 年升值逾 4 倍 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天頌苑N座中層11室，實用面積約601方呎，和諧式三房間隔。居二市場叫價400萬元，最後減價14萬元或3.5%，以386萬元沽出，呎價約6,423元。據悉，原業主屬一手業主，於2000年以73.94萬元買入單位，持貨約25年，現轉售帳面獲利312.06萬元，單位期內升值約4.2倍。

天盛苑三房 400 萬易手 伍耀祖指，天盛苑C座低層16室，實用面積約646方呎，和諧式三房間隔，坐向東，望樓景。早前於居二市場以438萬元放盤，最後減價38萬元或約8.7%，至400萬元易手，呎價約6,192元。據悉，原業主於2000年以106.56萬元一手買入單位，持貨同樣約25年，現轉售帳面賺293.44萬元，單位期內升值近2.8倍。