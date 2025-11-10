天水圍居屋交投活躍！天頌苑一房獲綠表客稍低市價入手 呎價「5字頭」｜二手樓成交

天水圍居屋接連錄得成交，祥益地產高級分行經理謝利官表示，天頌苑鄰近市中心及天水圍中央公園，環境舒適。近日分行錄得一宗天頌苑的居二市場成交，單位為O座低層6室，實用面積約433方呎，一房間隔。 據了解，新買家為外區綠表客，表示熟悉該區環境，鍾情屋苑鄰近家人居所，方便照應，而且單位內籠寬敞，空間感十足，加上有感樓價低水，遂便決定以228萬元(居二市場價)購入上址，呎價約5,266元，屬稍低於市價成交。 謝利官指，原業主於2010年以61.4萬元(居二市場價)買入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利約166.6萬元，單位期內升值約2.7倍。

一手業主帳賺逾 3 倍沽天頌苑三房 祥益地產高級分行經理林家倫稱，天頌苑E座高層7室，實用面積約650方呎，三房兩廳連套廁間隔，日前獲區內客垂青。 據了解，買家為白居二中籤者，曾比較過天水圍與外區的居屋，認為區內居屋性價比較高，幾乎等於以外區兩房單位的價格買到三房單位，買家有感單位合乎要求，遂便決定以418萬元(居二市場價)購入上址作自住之用，呎價約6,431元。 林家倫續稱，原業主於2000年以約92.3萬元(居二市場價)一手買入單位，持貨約25年，現轉售帳面賺約325.7萬元，單位期內升值約3.5倍。

白居二客承接天富苑三房 上手蝕逾 7% 林家倫表示，區內另一居屋天富苑亦錄得成交，單位為G座高層7室，實用面積約650方呎，三房兩廳連套廁間隔。 據悉，上址放盤僅3日便獲區內客垂青，買家為白居二中籤者，鍾情單位附設企理裝修，加上原業主願意調整價格，累積減價38萬元，而且屋苑鄰近家人居所，方便日後互相照應，遂便決定以462萬元(居二市場價)購入上址作自住之用，呎價約7,108元。 林家倫補充，原業主於2020年以約500萬元(居二市場價)購入單位，持貨約5年，是次轉售帳面蝕約38萬元或7.6%。