天水圍居屋5月至今暫錄最少8宗成交 單日連沽3伙｜二手市況

白居二勤睇樓 即場議價購天盛苑 兩房

最新天水圍居屋成交中，林家倫稱，天盛苑C座中層7室，實用面積433方呎，採兩房開則，最新以居二價328萬元沽出，平均每呎售價7,575元。他指出，新買家之前因為未取得准買證，看著心儀單位被其他人承接；日前一取得購買證，便立即相約代理再睇樓，經過多天不斷在天水圍區內睇樓的努力下，最終遇到上述單位，並即場議價，而業主原本叫價350萬元，累減22萬元成交，該買家爽快拍板入市承接。