天水圍居屋5月至今暫錄最少8宗成交 單日連沽3伙｜二手市況

居屋二手市場近期交投活躍，白居二買家持續加速入市。祥益地產高級經理林家倫表示，踏入5月不足一星期，天水圍居屋已累錄最少8宗成交，單日更連錄3宗，交投暢旺，當中不乏新一期的白居二買家，在最近取得准買證後，便提速入市。
白居二勤睇樓 即場議價購天盛苑兩房
最新天水圍居屋成交中，林家倫稱，天盛苑C座中層7室，實用面積433方呎，採兩房開則，最新以居二價328萬元沽出，平均每呎售價7,575元。他指出，新買家之前因為未取得准買證，看著心儀單位被其他人承接；日前一取得購買證，便立即相約代理再睇樓，經過多天不斷在天水圍區內睇樓的努力下，最終遇到上述單位，並即場議價，而業主原本叫價350萬元，累減22萬元成交，該買家爽快拍板入市承接。
天富苑三房放盤逾半個月 413萬沽
另一宗成交則為天富苑E座低層2室，實用面積650方呎，屬三房間隔，林家倫指，單位於4月中才放盤，開價450萬元，近日累減37萬元，獲白居二買家以413萬元承接，平均實用呎價6,354元。此外，同區天頌苑L座高層4室，實用面積506方呎，採兩房間隔，於去年12月初放盤，早前獲白居二客人睇中，鐘情單位景觀開揚， 加上業主有議價空間，最終累減32萬元成交，以居二價345萬元沽出，平均呎價6,818元。