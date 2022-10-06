天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期今價單推售45伙 暫沽30伙

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日(6日) 第三輪推售80伙，現場所見有不少準買家於售樓處下的電梯大堂等候登記。市場消息指，即日售出30伙。

今輪銷售共截收949票(當中9票為代理入票)，以價單發售45伙計，超額認購約20倍。該盤尚餘部分洋房、開放式及一房單位未推出，新地早前指，會視乎銷情再作下一輪部署。

該盤以價單形式發售的45伙，單位戶型涵蓋一房至三房，以定價計市值近3.3億元。扣除最高13.5%折扣優惠後，單位折實售價由506.82萬至860.98萬元，折實呎價介乎13,016元至15,866元，折實平均呎價14,516元。最低售價為6B座2樓C6單位，實用面積349方呎，屬一房連儲物房(開放式廚房)間隔，折實售價506.82萬元，折實呎價14,522元。同日另以招標形式發售35伙，為別墅單位及頂層特色戶。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。