天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期加推40伙 不設折扣 501.52萬起

新盤交投加快，發展商積極加推單位應市。新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日(15日)加推第5號價單，涉40伙。值得留意，此前價單提供最高13.5%折扣優惠，惟是次則不提供折扣優惠。
今批單位實用面積介乎268至795方呎，戶型涵蓋開放式至四房。單位價單定價由501.52萬至1,237.37萬元，呎價介乎14,693至20,644元。
入場單位為第6A座10樓C1室，實用面積268方呎，連149方呎天台，開放式間隔，定價510.52萬元，呎價18,713元。
首涉8伙別墅單位
新價單涵蓋26伙連平台或天台特色單位，以及8伙別墅單位。今批別墅單位曾以招標形式推售，現改以價單形式推出，實用面積介乎757至795方呎，採三房及四房間隔，入場單位為別墅WV10 1樓C室，實用面積757方呎，三房間隔，價單定價1,122.99萬元，呎價14,835元。
Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。