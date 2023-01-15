天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期加推40伙 不設折扣 501.52萬起

今批單位實用面積介乎268至795方呎，戶型涵蓋開放式至四房。單位價單定價由501.52萬至1,237.37萬元，呎價介乎14,693至20,644元。

首涉 8 伙別墅單位

新價單涵蓋26伙連平台或天台特色單位，以及8伙別墅單位。今批別墅單位曾以招標形式推售，現改以價單形式推出，實用面積介乎757至795方呎，採三房及四房間隔，入場單位為別墅WV10 1樓C室，實用面積757方呎，三房間隔，價單定價1,122.99萬元，呎價14,835元。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。