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地產
2022-09-18 17:58:45

天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起

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天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起

天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay3期市場反應理想，昨晚加推第2號價單，涉64伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價約589.72萬元起，折實平均呎價14,670元，與1號價單折實平均呎價14,186元相比，高約3.4%；若撇除單位坐向、景觀等因素，今批則屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠稱，今批單位戶型涵蓋兩房至三房，實用面積介乎378493方呎，定價由681.76萬至811.7萬元，呎價介乎15,924元至19,747元。扣除最高13.5%折扣優惠後，折實售價由約589.72萬至702.12萬元，折實呎價約13,774元至17,081元。最平單位為6A1B5室，實用面積419方呎，兩房間隔，折實售價約589.72萬元，折實呎價約14,074元。整批單位以定價計，市值約4.67億元。

胡致遠透露，項目迄今累收約800票，以現推出2張價單共142伙計，超額認購約4.6倍。入票客源地區分布方面，來自新界區佔約65%，而港島及九龍各佔約17.5%；最快本周展開首輪銷售。

Wetland Seasons Bay3期上周四(15)首推78，折實售價由496.8萬至981.31萬元，折實呎價介乎13,008元至16,347元。

天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起 天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起 天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起

項目2期招標售出2 套現逾2620

至於同系Wetland Seasons Bay2期於昨日招標售出2伙，為別墅RV6GA室，實用面積1,158方呎，成交價1,560萬元，呎價約13,472元；以及別墅RV62C室，實用面積757方呎，成交價1,060萬元，呎價約14,003元。

Wetland Seasons Bay3期位於濕地公園路1號，由29層高住宅大樓、26層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎2681,895方呎，當中分層單位實用面積由2681,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎7571,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,8741,895方呎；項目設有4個現樓示範單位

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