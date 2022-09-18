天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期原價加推64伙 折實價589.7萬起

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期市場反應理想，昨晚加推第2號價單，涉64伙，維持最高13.5%折扣優惠，折實售價約589.72萬元起，折實平均呎價14,670元，與1號價單折實平均呎價14,186元相比，高約3.4%；若撇除單位坐向、景觀等因素，今批則屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠稱，今批單位戶型涵蓋兩房至三房，實用面積介乎378至493方呎，定價由681.76萬至811.7萬元，呎價介乎15,924元至19,747元。扣除最高13.5%折扣優惠後，折實售價由約589.72萬至702.12萬元，折實呎價約13,774元至17,081元。最平單位為6A座1樓B5室，實用面積419方呎，兩房間隔，折實售價約589.72萬元，折實呎價約14,074元。整批單位以定價計，市值約4.67億元。

胡致遠透露，項目迄今累收約800票，以現推出2張價單共142伙計，超額認購約4.6倍。入票客源地區分布方面，來自新界區佔約65%，而港島及九龍各佔約17.5%；最快本周展開首輪銷售。

Wetland Seasons Bay第3期上周四(15日)首推78伙，折實售價由496.8萬至981.31萬元，折實呎價介乎13,008元至16,347元。