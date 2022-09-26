天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期周五次輪開賣80伙 折實最平506萬

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日(26日)落實次輪銷售安排，將於本周五(30日)開賣80伙，當中價單形式推售50伙，另30伙採招標形式發售；本周四(29日)中午12時截票。

新地代理總經理胡致遠表示，以價單形式推售的50伙市值逾3.8億元，單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎353至667方呎，扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由約506.2萬至952.17萬元，折實呎價介乎13,178元至17,241元，折實平均呎價14,603元。最低售價為6B座2樓A6室，屬一房連儲物室間隔，折實售價506.2萬元。至於以招標形式出售的30伙，包括24伙別墅單位及6伙特色單位。

胡致遠稱，次稱銷售分為A組及B組兩個揀樓時段，A組有15伙可供發售的單位，主要屬三房或以上戶型。他透露，項目的洋房單位或待本港落實與內地通關時間表後再部署。

該盤昨日(25日)原價加推第3號價單，涉43伙，扣除最高13.5%折扣後，折實售價由約506.21萬至865.93萬元，折實呎價介乎13,178元至17,241元，折實平均呎價14,745元。項目上周四(22日)首輪推售80伙，成功即日沽清全數單位。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。