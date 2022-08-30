天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期戶型布局曝光！最快9月中應市

新界西北再有全新盤出擊！新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日(30日)公布最新部署，新地副董事總經理雷霆表示，項目已取得入伙紙，會以現樓形式推售，售樓說明書及示範單位正積極籌備中，預計9月中推出。

雷霆坦言「集團新盤停不了，繼續月月有樓賣」，去年Wetland Seasons Bay第1期於短短三周售出以價單形式發售單位數目逾99%；項目第2期更於5日內全數沽清以價單形式發售的單位，兩期累售1,443伙，套現逾100億元，屬去年熱賣紅盤。

全盤涉 384 伙 標準戶面積約 270 方呎起

新地代理總經理胡致遠指，Wetland Seasons Bay第3期由2座9層高的低密度住宅大樓、2幢6層高的別墅及6幢洋房組成，提供384伙，當中約80%屬標準分層單位，實用面積由約270至約800方呎，間隔由開放式至四房，涵蓋10種戶型，當中兩房佔全盤約65%。

定價參考項目第 1 及 2 期 有升幅空間

他透露，定價將參考項目第1期及第2期的造價，加上今期位處全個Wetland Seasons Bay發展項目最右邊，單位享單邊景觀，且鄰近屋苑兩個行人出入口，以及巴士站及輕鐵濕地公園站，交通最便利，故價格有很大的升幅空間。

資料顯示，去年9月項目第1期推出的第7號價單，涉123伙，折實平均呎價為15,975元；以及去年11月項目第2期推出的第3號價單，涉147伙，折實平均呎價為15,018元。