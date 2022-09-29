天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay第3期次輪截收1033票 超額逾19倍

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期將於明日(30日)次輪開賣80伙，今日(29日)截票，經核數共接獲1,033票，當中包括9票為代理入票，以價單形式推售50伙計，超額認購逾19倍；項目同日推出30伙以招標形式發售，包括24伙別墅單位及6伙特色戶。

Wetland Seasons Bay第3期以價單形式推售的50伙市值逾3.8億元，單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎353至667方呎，扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由約506.2萬至952.17萬元，折實呎價介乎13,178元至17,241元，折實平均呎價14,603元。最低售價為6B座2樓A6室，屬一房連儲物室間隔，折實售價506.2萬元。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。